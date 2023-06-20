多功能婆婆為孫兒不辭勞苦 偉大無私的舉動感動女兒

很多人都說媽媽是世上最偉大的，但原來當了媽媽後，才知道世上最偉大的人並不是媽媽，而是婆婆！港媽安妮分享了兒子的多功能婆婆的故事，並向媽媽表達無限感激和愛意。

（資料授權：安妮媽媽親子日記）



「多功能」婆婆 大小事務一手包辦

兒子Aidan的婆婆稱得上是「超人」，真心佩服她的偉大和毅力！一個女人照顧一個家已經不容易，她還會記掛著已結婚的女兒。

安妮媽媽生了Aidan後，婆婆就更忙碌，但她是唯一一個會幫忙照顧孫兒的同時，也會無時無刻關心和緊張身為媽媽的女兒，經常幫忙照顧孩子，令安妮媽媽有更多時間休息。Aidan長大後，又會主動提出幫忙，讓安妮媽媽和丈夫可以逛街和輕鬆一下。

婆婆最喜歡說的話：

「我唔攰，我幫你湊住先，你去訓一陣。」

「聽日我幫你照顧仔仔，你同老公去拍下拖啦！」

「我好飽，你哋食哂佢，鍾意食就食多啲。」

「我唔使你幫手洗碗，一陣又要我跟手尾。」（其實就係想安妮休息下）

「琴晚訓得好唔好？」

「有無咩想食？我買上嚟俾你。」

「做左人媽咪，先知道世上最偉大的人並不是媽媽，我覺得絶對是婆婆！」（圖片授權：安妮媽媽的親子教室）

為了孩子不辭勞苦 感激偉大無私的父母

其實，真的是當了媽媽才知道什麼叫「媽咪唔肚餓」，媽媽永遠都是食得最慢的一個，因為留意小朋友吃得夠不夠、有哪些想多吃一點，就會留給他們。

還有，婆婆的「唔攰」永遠都係騙人的，她只不過是想讓我們可以休息或做別的事，所以便把所有事扛上身。

因此安妮媽媽經常都說：「如果婆婆搬屋，我一定跟住搬，住得近就可以成日見面啦！」

「我真係好愛好愛我嘅父母，成日都覺得係因為佢哋咁偉大無私，先可以令一家六口咁溫馨，相處得咁融合，我哋四姊弟感情先會咁好，真係好感激我嘅爸爸媽媽，我太愛你地喇！」

《本文獲安妮媽媽親子日記授權轉載》

作者介紹

安妮媽媽是一位喜歡購物、旅遊、食、買、玩的媽媽。最有興趣為兩個仔仔尋找最好玩、最抵買、最好食的各種好東西，希望他們能在充滿幸福快樂的環境下成長。