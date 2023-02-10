男子9歲開始親手繪製生物百科全書 30歲終圓兒時夢想感動不少網民

相信大家兒時都有不少夢想，但長大後往往因為生活因素而未能實現。英國牛津郡一名男子9歲時決心要創作一本人手繪製的生物百科全書，多年來堅持追尋夢想，記錄各種動物，直到20年後終於完成一部達118頁的百科全書，充滿童真的手繪風格感動不少網民，直言喚起了自己兒時的夢想！



9歲決心親手繪製動物百科全書

綜合英媒報導，來自倫敦南部的氣候記者Jose Gabbatiss於2001年開始撰寫《喬斯的動物之書》（Josh'es Book of Animals），全書分為6個部份，分別是無脊椎動物、魚類、兩棲動物、爬行動物、鳥類和哺乳動物。他起初由珊瑚、蠕蟲和水母開始繪畫，而非大型動物。他除了細緻的描繪動物的外貌形態，還加插了描述和專業術語，更在每個部分的末尾加上索引，方便讀者更容易找到相應品種，可謂一應俱全。

Jose Gabbatiss9歲時決心要創作一本人手繪製的生物百科全書。（PA@Ellie Demetri）

年青時因事耽擱 因疫情重拾熱誠

Jose Gabbatiss擅長繪製魚類、兩棲類和爬蟲類的章節，但在鳥類部份相對薄弱，因此用了較多文字填補空位，所需時間亦較長。「那時我可能才十幾歲，我很想走到最後。」Jose Gabbatiss憶述當時心情。

在少年的中後期，他因其他事而分心，那時的創作比較零碎，加上在他大學遷往紐約期間沒有把珍貴的動物書一同帶走。直至近年新冠疫情的影響，他有了更多時間重投創作，他更研究了一些更鮮為人知的哺乳動物，例如樹鼩和飛狐猴。最後用2年時間黑猩猩為繪本最終圖，完成了哺乳動物的章節。

發布後獲熱烈回響 感動網民喚起兒時夢

Jose Gabbatiss在Twitter上分享了他完成的動物百科全書後，獲網民熱烈回響。網民表示Jose Gabbatiss由兒時的堅持到最終的實現，不禁喚起了自己的兒時夢想，懷念那段的過往。他為圓夢感到興奮，認為應認真對待童年的激情：「雖然筆跡依然糟糕，但對我來說，這感覺真的很特別，因為我知道我對這些事情的感覺和我九歲時一樣。」