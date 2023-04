子女的關懷與陪伴 令婆婆感到溫暖被愛 重燃生命意志

「子女很久沒來探望,我在醫院又不見天日,動彈不得,倒不如死去好了!」黃婆婆窘迫哭訴,六名子女心如刀割。

資料授權:善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care



94歲的黃婆婆,老伴離世十多年,住在安老院,去年兩度跌倒致骨折及腦出血送院留醫。期間因疫情限制探訪,她以為遭家人離棄,茶飯不思,嚷著要了結餘生。

黃婆婆三女Sandy訴說在醫院望門興嘆的無奈:「媽媽愛熱鬧、個性好動,家裡四代同堂,曾孫十個,每逢時節,她一手包辦全桌菜式。在安老院時參加硬地滾球比賽,贏過三面獎牌!惟跌倒後她不良於行,留院時又常偷偷落床,醫護人員為免再生意外,將她約束在床。」媽媽孤苦無助,家人雖心痛不已,卻愛莫能助。

黃婆婆每次提起家人便笑逐顏開。(相片獲善寧會授權轉載)

難忍漫長隔離

疫情持續,Sandy與家人不忍沒了期的「隔離」,並希望年邁母親在兒孫圍繞下安度晚年,活得有尊嚴,故申請入住賽馬會善寧之家。「這裡有家的感覺,醫護及社工很有愛心。媽媽的房間可望到戶外景致,有陽光照射,感覺溫暖。我們幾兄弟姊妹每日輪流陪伴,又親手沖調媽媽最愛的無糖奶粉給她補充營養。」

Sandy感恩媽媽入住了院舍,家人可陪伴她康復。(相片獲善寧會授權轉載)

在醫護人員悉心照料下,黃婆婆食慾增加、情緒好轉,而她亦按物理治療師指導做肢體運動,康復進展理想。長女英姐說,媽媽有家人陪伴,終重現歡顏:「閒時我會帶她到花園,有次發現含羞草,她興奮得用紙巾輕撥它逗樂呢!」黃婆婆笑得開懷,主動分享多次參與院舍康樂活動的經歷;她邊讚好玩、邊展示製成品,如自製鎖匙扣、摺紙花等。

一張合照,洋溢黃婆婆三代同堂的溫馨。(相片獲善寧會授權轉載)

感恩入住院舍

眼見媽媽初進院舍時要接駁尿喉、氧氣喉,身體虛弱得很,到後來可拆除喉管,活動自如,Sandy握著媽媽手感觸道:「身體痛楚尚有藥物紓緩,但忐忑不安的心情則難以平復。在媽媽最需要我們時,感恩入住院舍,我們能盡孝道侍奉左右,讓她重燃生命意志。」

愛是無堅不摧。去年夏天,黃婆婆入住賽馬會善寧之家近一個月,得到家人與醫護的鼓勵和支持,健康情況穩定可以離開院舍,回到安老院與「老友記」相聚,重拾硬地滾球的樂趣。

黃婆婆對自製紙花愛不釋手。(相片獲善寧會授權轉載)

資料及相片獲善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care授權轉載

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓