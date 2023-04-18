子女的關懷與陪伴 令婆婆感到溫暖被愛 重燃生命意志

「子女很久沒來探望，我在醫院又不見天日，動彈不得，倒不如死去好了！」黃婆婆窘迫哭訴，六名子女心如刀割。

資料授權：善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care



94歲的黃婆婆，老伴離世十多年，住在安老院，去年兩度跌倒致骨折及腦出血送院留醫。期間因疫情限制探訪，她以為遭家人離棄，茶飯不思，嚷著要了結餘生。

黃婆婆三女Sandy訴說在醫院望門興嘆的無奈：「媽媽愛熱鬧、個性好動，家裡四代同堂，曾孫十個，每逢時節，她一手包辦全桌菜式。在安老院時參加硬地滾球比賽，贏過三面獎牌！惟跌倒後她不良於行，留院時又常偷偷落床，醫護人員為免再生意外，將她約束在床。」媽媽孤苦無助，家人雖心痛不已，卻愛莫能助。

黃婆婆每次提起家人便笑逐顏開。（相片獲善寧會授權轉載）

難忍漫長隔離

疫情持續，Sandy與家人不忍沒了期的「隔離」，並希望年邁母親在兒孫圍繞下安度晚年，活得有尊嚴，故申請入住賽馬會善寧之家。「這裡有家的感覺，醫護及社工很有愛心。媽媽的房間可望到戶外景致，有陽光照射，感覺溫暖。我們幾兄弟姊妹每日輪流陪伴，又親手沖調媽媽最愛的無糖奶粉給她補充營養。」

Sandy感恩媽媽入住了院舍，家人可陪伴她康復。（相片獲善寧會授權轉載）

在醫護人員悉心照料下，黃婆婆食慾增加、情緒好轉，而她亦按物理治療師指導做肢體運動，康復進展理想。長女英姐說，媽媽有家人陪伴，終重現歡顏：「閒時我會帶她到花園，有次發現含羞草，她興奮得用紙巾輕撥它逗樂呢！」黃婆婆笑得開懷，主動分享多次參與院舍康樂活動的經歷；她邊讚好玩、邊展示製成品，如自製鎖匙扣、摺紙花等。

一張合照，洋溢黃婆婆三代同堂的溫馨。（相片獲善寧會授權轉載）

感恩入住院舍

眼見媽媽初進院舍時要接駁尿喉、氧氣喉，身體虛弱得很，到後來可拆除喉管，活動自如，Sandy握著媽媽手感觸道：「身體痛楚尚有藥物紓緩，但忐忑不安的心情則難以平復。在媽媽最需要我們時，感恩入住院舍，我們能盡孝道侍奉左右，讓她重燃生命意志。」

愛是無堅不摧。去年夏天，黃婆婆入住賽馬會善寧之家近一個月，得到家人與醫護的鼓勵和支持，健康情況穩定可以離開院舍，回到安老院與「老友記」相聚，重拾硬地滾球的樂趣。

黃婆婆對自製紙花愛不釋手。（相片獲善寧會授權轉載）

資料及相片獲善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care授權轉載

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