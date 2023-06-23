親子DIY｜親子輕鬆製作鳥媽媽孵蛋場景 讓孩子學習小烏孵化過程

港媽安妮常在社交平台分享各種具特色的親子創作，創作過程中能令孩子學到相關知識之餘，亦能盡情發揮創意小宇宙。這次她分享了「鳥媽媽孵蛋」的製作方法，製作過程簡單，更可以讓孩子認識鳥媽媽孵蛋的情境，既好玩又有趣。

（資料授權：安妮媽媽親子日記）



有一次安妮媽媽和兒子Aidan一起看小鳥築巢和孵蛋的紀錄片，趁兒子印象深刻，便和他一起創作一個小鳥的家。鳥巢內更有鳥蛋，可以讓孩子認識鳥媽媽孵蛋的情景，好玩又有趣。

材料



輕黏土

廣告彩

活動眼睛

海綿棒

色紙

報紙

白膠漿

鳥巢絲

圖片授權：安妮媽媽的親子教室

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製作步驟



1.用輕黏土創作小鳥蛋。

2.預先裁剪鳥媽媽的外形。

3.用廣告彩為鳥媽媽上色和貼上活動眼睛。

4.在色紙上用海棉棒印樹葉，可以用不同深淺的綠色。

5.把鳥巢絲拉好外形，在色紙上塗上白膠漿，再放鳥巢上去固定。

6.把報紙卷成條，貼在鳥巢邊，並塗上啡色。

7.作品乾透後就可以放小鳥蛋入鳥巢內。

《本文獲安妮媽媽親子日記授權轉載》

作者介紹

安妮媽媽是一位喜歡購物、旅遊、食、買、玩的媽媽。最有興趣為兩個仔仔尋找最好玩、最抵買、最好食的各種好東西，希望他們能在充滿幸福快樂的環境下成長。