親子活動｜親子共讀貼士幼兒篇 助孩子建立閱讀習慣家長要做到4點

許多家長都希望孩子能建立良好的閱讀習慣，但是又不知該從何著手。其實家長可以先嘗試用親子共讀的方式陪伴孩子閱讀。護士媽媽Vivian分享了4大與幼兒共讀的小貼士，只要家長願意付出時間和努力，相信孩子會逐漸愛上閱讀！

資料來源：護士Vi媽三小火



最近很多時發現大火和二火會自發地坐在梳化、地下、書枱、床邊看圖書，我感到很欣慰，孩子終於開始建立閱讀習慣。很多家長都想孩子愛上閱讀；想孩子建立良好閱讀習慣；想孩子自己拿書看，因為大家都知道閱讀的益處。

我曾經分享過親子共讀小貼士，當時也有很多家長說看到別人的孩子來玩時，都會主動拿圖書看，好羨慕喔。

到底要親子共讀多久才能使孩子愛上閱讀？現在就讓我做一個小回顧。親子共讀必會成功的，即使現在未可以，將來必有一日做到；即使現在未認到字，總有一天會認到。我很想鼓勵家長給自己信心，也給孩子信心，因為我看到三小火也慢慢地建立閱讀習慣。

親子共讀的重點是與孩子的親子時間，吸引孩子的東西就是爸爸媽媽的陪伴。孩子能從中先感受到父母的愛，再透過閱讀故事享受繪本及圖書的故事內容。

親子共讀貼士1：好奇是孩子的天性

好奇心是學習的動力，一開始媽媽需要主動拿起圖書，對幼兒描述書中的圖畫。文字不是給幼兒看的，是給大人看的。我有時不會依著文字說故事，我會觀察寶寶的反應，再決定故事的詳細度和長短。父母先要建立陪伴的習慣，讓孩子享受這段親子時間，他們感受到愛後，繼而會開始喜歡閱讀。

親子共讀貼士2：不應該帶有目的

家長不應覺得孩子每次閱讀都一定要認到字，亦不要強行灌輸故事中的道理，自然地朗讀或者閱讀就可以。

親子共讀貼士3：不需要一下子完成整本圖書

每次共讀只維持3至4分鐘也可以，孩子只是看3至4頁也是可以的。三小火一開始也是只看3分鐘就走開，不要緊的。這是正常幼兒的專注力限制，是正常的！只要堅持親子共讀，順著孩子的能力和興趣來閱讀，一個月後孩子可能可以維持6至8分鐘或6至8頁。這已經是100%的大進步，已經是一件非常令人鼓舞的事！三小火後來也慢慢能讀畢整本書。

親子共讀貼士4：選細本圖書及短篇故事作開始

初時開始親子共讀，可以選擇閱讀小本以及短篇故事類型的圖書。孩子可以用3分鐘讀完一本，每次可以一下子讀完5至8本，非常有成功感！對親子共讀很有鼓勵性。

每個孩子培養閱讀興趣的方法和時間也不一樣。（相片獲護士Vi媽三小火授權轉載）

每個孩子都是獨特的，性格不一樣；興趣不一樣，當然培養閱讀興趣的方法和時間也不一樣，但是有一個共通點，就是孩子都喜歡與父母在一起的時間。先要有堅持的家長，才會有堅持的孩子。

家長要先主動拿書出來讀，孩子就會被吸引過來，雖然會累，但是是值得的。試試連續兩星期這樣做，你會有驚喜的，這是給家長們的家課。

三小火分別6歲，5歲和3歲，他們所需要的時間都截然不同。即使他們已經建立了閱讀習慣，但這並不是終結而是開始。下一階段，他們會開始認讀生字。我亦需要不斷調節，找尋適合自己和孩子的共讀方法而「升班」，感恩現在開始有成果，我也更加要保持，各位加油。

資料及相片獲護士Vi媽三小火授權轉載

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家長可準備紙、筆，以及兒童剪刀。首先家長可以在紙上畫上多個線條，曲線、直線也可。然後把畫好的紙張的頂端貼在牆上，再讓孩子用兒童剪刀，沿著紙張上的線條裁剪。



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