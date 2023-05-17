SEN媽媽分享有效道歉六步驟 父母不應以解釋、補償代替說對不起

父母在育兒的過程中或會衝口而出一些傷害孩子的說話。雖然想向孩子道歉，但因不知道如何開口，而選擇以解釋、補償等行為來代替對孩子說「對不起」，以消除自己的愧疚。分別育有17歲和10歲SEN兒子的EmpowerWomen成員Minnie和Angie，分享了有效地道歉的六個方法，讓孩子真正感受到爸媽的歉意。

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



原生家庭不曾接受道歉 不懂得有效地道歉

Minnie表示，在記憶中，從小到大都沒有聽過父母向自己道歉。Angie也回憶小時候父母極其量只有向她解釋為何這樣做，解釋對他們來說等於道歉了的意思。但Minnie卻認為「解釋」其實只會令子女越加憤怒，「對我來說，我感覺他們只是極力地為自己辯護，企圖說明自己不是完全錯誤，也不明白為甚麼我會這樣生氣。」Angie認為當代父母不懂向子女道歉，其中一個原因是自身也沒有經歷過父母有效的道歉。

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以補償代替道歉 反導致教養問題

第二個原因是家長害怕子女不願意原諒自己。「雖然家長心裏仍會覺得歉疚，但因說不出『對不起』，會選擇以其他方法去補償。」家長可能會買禮物，或增加孩子打遊戲機的時間，使自己心裏好過一些。但Angie表示這些所謂的補償行為，其實是對應不到當初家長造成的傷害。孩子不會理解到這些行為是為當初的錯誤而道歉，還可能因此而造成教養問題。「雖然家長是因為做錯事而想補償孩子，但孩子並不知道，所以若家長允許孩子今天可以多打一會兒遊戲機，可以吃糖果，但明天又不允許，孩子會無所適從，造成了教養上的不一致。」

必須明確說出「對不起」並請求對方原諒

正因如此，Angie分享了有效道歉的首三個步驟。第一是要表示悔意，明確地為自己做得不好的行為向對方表達懊悔。第二就是要清晰地說出「對不起」三個字。「正如以上所說，家長傾向以解釋來表達悔意，但如果不明確地說出『對不起』，孩子是不會明白的。」第三就是要請求對方的原諒。譬如說，你不小心跟孩子說了「生嚿叉燒好過生你」，你可以這樣對孩子說：「昨天媽媽說了『生嚿叉燒好過生你』，我知道不應該這樣說你，我知道自己做錯了，對不起，請你原諒我。」

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確認對方感受 讓對方明白自己理解對方

Minnie續說，第四個步驟是要確認對方的感受。她應用同一例子作示範：「當我說『生嚿叉燒好過生你』時，你一定覺得自己沒有用，或者感覺自己生存在世界上沒有價值吧。」有些家長可能會疑惑，重複再說一次，不會像在孩子的傷口上灑鹽，讓他再次難受嗎？但Minnie認為如果聽到對方明白自己的傷害點在哪裏，能明白自己的感受，反而會覺得有一線的曙光。

謹記補償和承諾孩子 保持誠懇態度

第五個步驟是補償。例子同上，可以跟孩子說：「我昨天說了這句說話，我可以怎樣做令你感覺好一點呢？」孩子可能會要求吃一粒糖，或者只是僅僅要一個擁抱，讓媽媽明確地表示自己是被愛的，生存是有價值的。

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而最後一個步驟是「承諾」。家長可以跟孩子說：「我下次不會再這樣說了，如果我下次又不自覺地說了，請你提醒我，好嗎？我愛你。」

Angie認為這六個步驟都很重要，缺一不可，但最重要的還是「誠意」。「當我們表達歉意時，需要有誠懇的態度，要先讓對方感受到你是真心的。」

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影片來源：SEN媽媽分享 怎樣說「對不起」 有效道歉的六個步驟

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）

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