SEN｜媽媽們必須找到放鬆的方法 擁有私人時間 恆常清理負面情緒

不少SEN（Special Educational Needs，特殊教育需要）媽媽花很多心血和時間在孩子身上，而忽略了照顧自己的重要性。令媽媽們感到鬱悶、大壓力。分別育有17歲和10歲SEN兒子的EmpowerWomen成員Minnie和Angie分享媽媽們令自己放鬆的方法，並談及放鬆心情對孩子及家庭的好處。

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



適當時間讓自己停下來調整情緒

Minnie發現很多SEN媽媽都有很大壓力，時常說話不夠三句就開始哭；又或是媽媽們把自己的時間心力，都放在照顧小朋友的身心發展上面，而忽略了自己心理和精神上的需要。「我們每天照顧小朋友，感到壓力和負面情緒是一件很正常的事。」重要的是可以找適當的方法去舒緩，總比硬撐的好。Minnie打個比方：「當我們乘坐飛機遇上事故的時候，首先要幫自己戴上氧氣罩，才可以幫旁邊的人戴上。」意即凡事都要先照顧自己，才能夠照顧好孩子。

Angie分享照顧孩子的時侯，每一天都會有惱氣和煩躁的情緒。她找到了放鬆的方法，就是很基本的呼吸，令自己停一停。「當我覺察到自己情緒開始高漲，或是想罵人、發脾氣的時候，我都會提醒自己停一停。」Angie會跟孩子說，這一刻她覺得很煩躁，需要一些空間，請孩子等待她平復心情。然後她會去另外一個房間或客廳，容許自己停下來深呼吸、做一個簡短的靜心，讓情緒緩和。當狀態回復後，她才會回去跟孩子再度連結。Angie解釋：「這樣不會讓孩子覺得媽媽一走了之，並且知道媽媽休息過後準備好繼續去傾談剛才的事情。」

與孩子到戶外大自然放鬆 促成良性循環

除了上述的方法外，Angie分享了另一個恒常的放鬆心情的做法：「我很喜歡去大自然 ，大自然的環境可以自然地給予自己一個很舒服和放鬆的力量。」有些媽媽可能日常太忙了，沒有時間外出。Angie建議可以帶孩子外出，例如住所附近的公園，離開家中壓迫狹窄的環境，出外呼吸新鮮空氣。「媽媽可以和孩子一起留意身邊的環境樹木、曬太陽、散步、一起做運動，會有意想不到的效果。」孩子在家中發脾氣，可能是因為悶了很久，而外出有很大的空間，可以盡情奔跑。媽媽看見孩子開心，自然也會開心，促成了一個很好的良性循環，大家的情緒都會得到舒緩和調和。

安排屬於自己的時間 負面情緒須恆常清理

Minnie建議媽媽，每一天都應該有一些時間給予自己。大多媽媽都很忙，若未能每天做到，最少每星期做兩至三次。「每個人放鬆的活動也都不一樣，可以是敷面膜、游泳、坐按摩椅或聽歌，只要你覺得那個活動容許你放鬆、充電，就可以了。」

Angie強調要特別定一些時間給自己，同時恆常地去做，讓情緒得到定期處理和清理，就能夠處於一個相對安定和平穩的狀態。若媽媽長期處於一個鬱悶、受委屈的狀態，對家庭一定會有不好的表現，到最後受苦的都是家庭、孩子和自己。

影片來源：SEN媽媽分享 媽媽們必須找到 令自己放鬆的方法

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）

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