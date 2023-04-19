SEN｜父母必須學懂覺察自己的情緒 掌握竅門可更好教育孩子

孩子不聽話、不尊重父母，很多時會引致SEN（Special Educational Needs，特殊教育需要）家長情緒失控，輕則責罵，重則對其體罰，分別育有17歲和10歲SEN兒子的EmpowerWomen成員Minnie和Angie分享了一段深刻的經歷，提醒各位SEN家長覺察情緒的重要性，才能更好的去教導小朋友。

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



家長因憤怒情緒失控 險釀成意外

大家都可能聽說過「做父母要考牌」，如果真的要「考牌」，情緒管理必然是其中一個必修課。Minnie分享了一段痛苦經歷，笑言：「這個經歷是每一次和兒子出外做分享，他都會爆出來的。」

兒子小學時，Minnie還是一個兇惡的媽媽，一定要兒子服從命令，如做功課、坐定不亂動等。那個時候她給了兒子一部平板電腦，允許他使用十五分鐘，過後就要收起並做功課。結果兒子用了十五分鐘又十五分鐘，遲遲未肯放下。這時Minnie的情緒已經到了爆發點，感到十分憤怒和煩躁，認為兒子不尊重母親、不遵守承諾，只顧著用電腦。

這時Minnie開始感到情緒，覺得十分憤怒和煩躁，所以Minnie決定用有較有氣勢的出場方式，進入兒子的房間，要求他做功課。當時他的房門半開半掩，Minnie想着用腳踢門能以兇猛的姿態令兒子自覺：「我出腳一下子踢門，整道門被我踢穿了，好像是空手道表演一樣，一踢就穿了。」Minnie憶述當時十分驚慌，兒子見狀也很害怕，便立刻放下平板電腦做功課。

Minnie解釋，當時錯判了自己的情緒，以為自己只是生氣，但那一腳卻令自己知道，原來情緒已經去到十分憤怒的程度。因此想很有威勢地進入房間並踢門。「我慶幸沒有踢在兒子身上，否則兒子應該會骨折或者受重傷，隨時演變成虐待兒童案件。」從那一剎那開始，Minnie意識到原來做媽媽，需要學會的是怎樣跟自己的情緒相處，而第一步是覺察情緒。

家長須時刻覺察自己的情緒 可更好教育孩子

後來Minnie留着那道門在家中，沒有替換。她每天看着那道門來提醒自己一定要覺察情緒，否則容易釀成意外。Angie也提醒，家長可能時常把焦點放在孩子的情緒上，但其實第一步應該要覺察自己處於怎樣的情緒，覺察後才能教導小朋友。

影片來源：SEN媽媽分享 做家長必須學懂 覺察自己的情緒

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）

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