SEN｜父母迫自閉兒到陌生場合練膽 心理學家：有機會造成心理陰影

心小姐（教育及兒童心理學家）經常接觸多個兒童個案，並以心理學角度為他們解憂。她接觸的個案當中，一名患有有自閉症及社交焦慮的四歲男該，被父母迫使到陌生埸合訓練膽量。心小姐了解原因，並為父母提供專業意見。

（資料授權：心小姐 - 教育及兒童心理學家）



心小姐在工作上主要處理三類個案：評估、跟進及諮詢。由於資源短缺或按家長的意願，她通常只有一次機會與諮詢個案的學生見面。她在初步審視學生的需要後，會給予家長或老師一些支援的方向。

四歲的Gabriel是心小姐今天的諮詢個案。一小時是否足夠？當然不足以作診斷或直接支援，但總算能觸及多一名學生。

父母忽視自閉症兒子 男孩感孤立無援

心小姐一般會先跟家長見面以了解背景，繼而單獨見學生，最後給予家長建議。由於Gabriel年紀小，沒人看顧他，因此他一直跟著父母。

父母抓緊時間述說Gabriel的情況，心小姐心知他應該有自閉症及社交焦慮。果然，爸爸表示兒科醫生年前評定Gabriel有這些症狀，父母則半信半疑，不知應否開始支援。這時候，眼前的畫面讓心小姐越來越不安。

父母盯著心小姐説個不停，Gabriel則在他們背後哭得淒厲。他在陌生的環境中顯得慌張，雙手摀著眼睛來回踱步。

這對父母卻完全不以為意，同時Gabriel並沒有像同齡孩子般在受驚時找父母依靠。心小姐猜Gabriel父母曾漠視他的情緒，或在他要求支援時拒絕他，以致他即使害怕都不再尋求父母幫助。

心小姐實在不忍心，亦想提高父母關顧Gabriel情緒的意識，便打斷他們：「我睇到Gabriel喺哩個新環境好焦慮，不如我哋安慰吓佢先啦？」

父母愣了一下，終於轉身看了Gabriel一眼。媽媽緩緩伸出手臂，示意Gabriel可靠在她身旁，這讓他漸漸停止哭泣。爸爸則沒甚麼反應，繼續講話。

父母突然離開 心理學家獨見自閉兒

約10分鐘後，爸爸忽然說：「你單獨見Gabriel啦，我同媽咪出去等。」

心小姐未來得及回應，爸爸已拉著媽媽奪門而出，丟下Gabriel。面對突然的分離，Gabriel頓時蹲坐地上，抱腿嚎哭。心小姐立刻走到他身旁，蹲下來安撫他。心小姐簡單介紹自己的身分，告訴他這是安全的地方，父母只在門外不遠處。

豆大的眼淚仍不斷在Gabriel的面頰滑下，心小姐的話明顯不管用。他哽咽地叫喊：「我好唔開心呀！」

心小姐極想透過一個深深的擁抱給他一點安全感，但疫情讓她退了一步：「你想唔想我拖住你？」

Gabriel點頭說：「想……」

心小姐快速消毒雙手後，握著Gabriel的小手，儘量溫柔地看著他：「你係咪好驚哩個新地方？」

Gabriel繼續低頭抽泣：「係呀…」

心小姐表示理解他的感受，再次解釋環境的安全性，表示會保護他。其後心小姐邀請他一起數一到十，認圖形積木等，這些Gabriel喜歡的活動慢慢讓他平復下來。

被迫到陌生場合練膽量 社交焦慮孩子的噩夢

心小姐預留了最後20分鐘與父母傾談。Gabriel正平靜的在房間角落玩積木。心小姐分享了先前的觀察，建議父母接受轉介，讓他及早得到社交和情緒方面的支援。

爸爸提問：「我知Gabriel社交弱，又驚青，係咪掉多啲佢去佢驚嘅場合訓練膽量就得？」這正是他們剛才對Gabriel做的事。

心小姐忍不住用了比較強硬的語氣回答：「除非你哋事前同Gabriel做咗充足嘅準備同訓練，否則請唔好再咁做！我哋應該逐步協助Gabriel建立社交技巧，同埋學識應對焦慮。如果佢喺無支援或未準備好嘅情況下俾人掉出去陌生嘅場合，唔單止學得少，仲有機會有反效果，甚至造成心理陰影！」

心小姐費盡唇舌向Gabriel父母解釋，嘗試讓他們明白這概念。心小姐看到媽媽的眼神好像有所感悟，希望她以後能輔助和守護Gabriel。

臨別前，心小姐再一次握起Gabriel的雙手，表示知道陌生人或地方，以及突然的改變會讓他感到驚慌。不過，只要一起努力學習一些技巧，有一天這些情況都不會再讓他害怕。

心小姐希望一番說話能在Gabriel及他父母心中種下幾棵苗子，對他往後的發展有一點幫助。

《本文獲心小姐 - 教育及兒童心理學家授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「掉阿仔出去訓練膽量？」社交焦慮孩子的噩夢】

作者簡介：註冊教育及兒童心理學家，曾於香港和英國頂尖大學接受教育。

筆者希望透過分享在學校和診所工作的點滴，提升大眾對有特殊教育需要(SEN)及精神病的學童的關注。

註冊教育及兒童心理學家心小姐

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