日本親子遊｜大阪USJ任天堂世界遊玩攻略 快閃優惠門票買一送一

帶小朋友到日本親子遊，大阪的環球影城是必去的旅遊景點，除了可以在人氣電影場景打卡，還有刺激豐富的遊玩設施，十分適合大人小朋友。當中超級任天堂世界™ (Super Nintendo World)更是深受小朋友喜愛，有港媽分享了Super Nintendo World 的遊玩小攻略，現時日本USJ更有買一送一的快閃優惠，想去USJ遊玩的家長要留意了！

（資料授權：「Facebook：懶媽旅遊雜誌」）



版主分享了預留在Super Nintendo World的時間：

1)Mario Kart 快証：25-35分鐘 沒有快証：80-110 分鐘

2) Yoshi Adventure 快証：15-25分鐘 沒有快証：70-95 分鐘

3)用手環取金幣及玩各種遊戲 45-75分鐘

4) 排隊餐廳及用餐 90-145分鐘

5) 購物 20-45分鐘

省時小攻略



．買手環不要在入口的首間店購買，進去後的店才買最少節省一半時間。

．如果打算到餐廳用膳，需要預留時間到餐廳排隊。

家長不需手環也可進入遊戲位置

雖然手環有點貴，但若你能預足夠時間留在Super Nintendo World玩齊各種遊戲，版主認為手環也是值得買的。

小朋友十分鍾情於取金幣玩各種小遊戲，尤其是當他們玩遊戲取了三條鎖匙後，進入最後關卡，他們要靠動作去打大佬，版主覺得比坐Yoshi Adventure更加刺激好玩！

版主提醒大人即使進入最後關卡，也不用手環，便可以進入遊戲範圍幫小朋友拍照。

+ 4

在官網買fast pass有買有更多時間組合選擇

版主強烈建議各位可以在官網買Fast Pass，因為它會比在其他地方買有更多時間組合選擇。只要在官網選「英文版」版面，最後用Apple Pay付款。Fast Pass在2個月前開賣，想買Express 7同選心水時間，要緊記開賣日期！

不同紀念品商店有不同商品

Super Ninetindo World 的包裝食品基本上也可以在門口商店找到，但其他商品不一定可以在門口商店找到，所以最好也預留一些時間在裏面商店購買紀念品。

《本文「懶媽旅遊雜誌」授權轉載》

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