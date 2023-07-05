親子DIY｜簡易製作小魚暢游場景 認識魚兒和海底的特徵

港媽安妮常在社交平台分享各種具特色的親子創作，創作過程中能令孩子學到相關知識之餘，亦能盡情發揮創意小宇宙。這次她分享了「小魚游游游」的製作方法，製作前安妮會先與孩子看相關故事書，觀察繪本內魚兒和海底的特徵，然後進行製作。

（資料授權：安妮媽媽親子日記）



兒子Aidan表示想畫小魚，所以安妮媽媽教他用紙碟製作小魚，會比較立體、又可以拿著小魚玩。 創作前我地會先看《有自信的小白魚》，觀察繪本內小魚和海底的景物和顏色，讓Aidan加深印象。

圖片授權：安妮媽媽的親子教室

材料



白畫紙

油粉彩

廣告彩

色紙

紙碟

膠水

活動眼睛

廁紙筒

圖片授權：安妮媽媽的親子教室

+ 2

製作步驟



1.用油粉彩畫出海底的彩石和海草。

2.用油粉彩為小魚的魚鰭上色。

3.用廣告彩為大海和紙碟做的小魚上色。

4.用廣告彩為海草加粗上色。

5.用廁紙筒印白色圈圈做汽泡。

6.用半圓形色紙貼魚鱗，並把紙碟的小魚拼貼魚鰭和眼睛。

7.把小魚貼在大海上。

小貼士



1.可以不把小魚貼實，讓孩子創作後可以拿著玩小魚游水。

《本文獲安妮媽媽親子日記授權轉載》

作者介紹

安妮媽媽是一位喜歡購物、旅遊、食、買、玩的媽媽。最有興趣為兩個仔仔尋找最好玩、最抵買、最好食的各種好東西，希望他們能在充滿幸福快樂的環境下成長。