親子好去處｜如心廣場探索森林/ 赤柱FUWAFUWA、奧海城NBA打卡

暑假期間的親子好去處當然少不了各商場精心設計的打卡位，籃球發燒友可帶同孩子到奧海城體驗NBA球員的夢幻旅程，更可參與射籃挑戰；喜歡打卡的家庭則可到MOKO欣賞旺角主題街的場景，以及赤柱廣場與可愛人氣羊駝角色FUWAFUWA合照留念。如希望讓孩子趁暑假多活動身體，也可參與溜冰和籃球體驗課程。



奧海城 NBA SUMMER BASE

NBA 香港與奧海城由 2023 年 7 月 17 日至 8 月 31 日推出《NBA SUMMER BASE》的 NBA 主題活動，大人小朋友及各位 NBA 球迷都可以在奧海城二期地下中庭感受逼真的 NBA 球員體驗。S+ REWARDS 會員可以透過手機應用程式製作個人化電子球衣，憑點數換領 NBA SUMMER BASE 通行證，參與「NBA Draft 選秀大會」、「球員更衣室」及「射籃挑戰」，體驗成為 NBA 球員夢幻旅程。完成體驗更可以獲得 NBA 精美紀念品。

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奧海城 NBA SUMMER BASE

日期：2023年7月17日至8月31日

時間：中午12時至下午9時（下午8時半截止參加）

地點：奧海城 2 期地下主題中庭

MOKO盛夏呈獻「潮遊旺角@MOKO」

「潮遊旺角@MOKO」，透過嶄新吸睛的大型打卡裝置將旺角最具特色的主題街道金魚街、雀仔街、花墟濃縮在一個景區，加上香港最「地」交通工具紅色小巴，發掘超道地港式風貌。同場設有「香港地 • 是咁的」主題市集集結約40個本土手作精品品牌，帶來多款糅合傳統與創新的產品，充滿驚喜！商場周末更會舉辦「舊時光之旅」文創工作坊，延續昔日文化。MOKO GARDEN @L3夏日夢幻紫藍鼠尾草花田讓你遠離煩囂，投入大自然的純粹寧謐！除此之外，暑假期間人氣演唱會陸續開演，會員消費滿指定金額即送「新城台慶音樂會 Music Fantasia 2023」門票，全方位體驗香港獨有文化娛樂魅力！

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MOKO盛夏呈獻「潮遊旺角@MOKO」

日期：2023年7月13日至8月13日

時間：上午10時至晚上10時

地點：新世紀廣場MOKO MTR樓層中庭

赤柱廣場「FUWAFUWA • 軟綿綿彈樂園」

赤柱廣場推出潮爆親子活動，聯乘本地潮玩品牌URDU打造「FUWAFUWA • 軟綿綿彈樂園 」主題活動。赤柱廣場天幕廣場逾12,000呎空間將變成可愛人氣羊駝角色FUWAFUWA的主題遊樂園區。首次登陸赤柱廣場的FUWAFUWA，憑可愛樣貌及毛茸茸的身軀，軟萌萌的形象極速吸納一眾粉絲。今次更帶來一系列熱情如火的夏日遊樂裝置，包括3米高的巨型FUWAFUWA充氣公仔及3.5米高夏日「Beach Boy」羊駝滑梯，讓你恍如置身FUWAFUWA的棉花糖國度。

赤柱廣場「FUWAFUWA • 軟綿綿彈樂園 」

日期：即日起至7月19日

地點：赤柱廣場

【01空間優惠】Nike暑期排球營 2023 - 攻防訓練營（11-13歲）

此訓練營旨在訓練學員的攻擊技能、防守技能和戰術運用，以增強整個球隊的攻防能力。訓練內容包括：攻擊技能訓練、防守技能訓練、戰術運用等。

課程B: 11-13歲 (7月共5堂)

課程時間：下午2時至4時

課程日期：24/7-28/7

地址：觀塘月華街19號（Nord Anglia International School 觀塘中學校園）

01空間優惠價：

[正價優惠期至7月20日] $2,850（原價: $3,000）

*課程費用包括NIKE運動營訓練汗衣及NIKE運動營出席証書。

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【01空間優惠】MegaBox 香港滾軸溜冰學校 | 2023 暑期滾軸溜冰速成課程 | 4堂

連續 4日內於室內場地學會原地站立、安全跌到、基礎移動技巧、剎停技巧等等，5小時令你的子女不單學懂滾軸溜冰在學習中有效改善身體協調性及提升身體反應，令人容易避開意外及在危險中將受傷情況減到最低。

日期：7月17日起逢周一至四（共4堂，每堂1小時15分鐘）

對象：5-12歲 未接觸過滾軸溜冰的兒童

班組比例：2:10

地點：九龍灣宏照道38號企業廣場五期 MegaBox L8 2&5（香港滾軸溜冰學校）

01空間特別優惠價

單人優惠（9折）：$1620（原價 $1800）

二人同行（8折）：$2880（原價$3600）

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