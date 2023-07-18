日本親子好去處｜九州自然動物園 自駕進園 近距離觀賞動物

撰文：草草
出版：更新：

到日本九州福岡旅遊，必定要到小朋友最愛的動物園！有港媽分享了九州自然動物園的自駕遊體驗，可以隔著車窗近距離觀賞動物，動物分佈在不同區域，有班馬、長頸鹿、駱駝等動物，更有騎馬體驗，大人小朋友均可參與。
（資料授權：「IG：baby_jonas_chunhei」）

集食、玩、買的大型購物中心Lalaport

第2天因梅雨季節下雨的關係，版主去到天神地下街和大型購物中心Lalaport，Lalaport有不少嬰幼兒用品店，而且Food Court食物種類豐富，頂樓namco cafe 和Animal cafe，露天位置還有運動場。

圖片授權：baby_jonas_chunhei

九州自然動物園 騎馬體驗 特色動物館

第3天天氣轉好，版主由早上9時便駕車出發到九州自然動物園。12點便到達動物園，自駕的好處是可以自己駕駛入動物園看動物，版主提醒千萬不能開窗和開門。

園內區分成不同區域，首先是鹿和熊，比較危險的動物會有職員車在附近留意著，之後有牛、獅子、大象、班馬、犀牛、長頸鹿、老虎、豹、駱駝等動物，看得熙熙超級興奮，不停扮動物的叫聲。駕駛的速度與停留時間都是自己設定，可以超車。

接著版主去了騎馬，小朋友也可以騎，職員哥哥會選擇較小的馬讓小朋友騎，然後扶著他行走一個圈，全程父母可以在旁拍攝，但不能太近以免嚇壞小馬。騎馬過程中，熙熙完全不害怕，非常淡定！

旁邊還有有狗狗館和貓貓館，4歲以上的小朋友才可以付費入場狗狗館，但貓貓館就無限制。

《本文獲「IG：baby_jonas_chunhei」授權轉載》

日本遊｜三大親子好去處 著名遊樂場入場門票（附01空間優惠）日本親子遊 關西大型滑雪場 内設兒童雪上樂園1-6歲啱玩日本親子遊｜大阪草莓園入場費只需400円 同場可餵飼山羊和兔子日本親子遊｜帶住小朋友都可以快閃日本？京都4日3夜親子行程介紹親子好去處｜放電之選 全港5大新式公園 高低起伏斜坡 傳統鐵滑梯親子好去處｜周末半日遊 粉嶺坪洋壁畫村 欣賞日落 幾米風小鳥圖親子好去處｜全港11個必去商場遊樂場 免費可持續未來館4.8米滑梯親子好去處｜全港4大懷舊遊樂場 鐵皮滑梯 梅花樁 獨木橋 攀爬架
親子
親子遊
自駕遊
自由行