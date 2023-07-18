日本親子好去處｜九州自然動物園 自駕進園 近距離觀賞動物

到日本九州福岡旅遊，必定要到小朋友最愛的動物園！有港媽分享了九州自然動物園的自駕遊體驗，可以隔著車窗近距離觀賞動物，動物分佈在不同區域，有班馬、長頸鹿、駱駝等動物，更有騎馬體驗，大人小朋友均可參與。

（資料授權：「IG：baby_jonas_chunhei」）



集食、玩、買的大型購物中心Lalaport

第2天因梅雨季節下雨的關係，版主去到天神地下街和大型購物中心Lalaport，Lalaport有不少嬰幼兒用品店，而且Food Court食物種類豐富，頂樓namco cafe 和Animal cafe，露天位置還有運動場。

圖片授權：baby_jonas_chunhei

九州自然動物園 騎馬體驗 特色動物館

第3天天氣轉好，版主由早上9時便駕車出發到九州自然動物園。12點便到達動物園，自駕的好處是可以自己駕駛入動物園看動物，版主提醒千萬不能開窗和開門。

園內區分成不同區域，首先是鹿和熊，比較危險的動物會有職員車在附近留意著，之後有牛、獅子、大象、班馬、犀牛、長頸鹿、老虎、豹、駱駝等動物，看得熙熙超級興奮，不停扮動物的叫聲。駕駛的速度與停留時間都是自己設定，可以超車。

接著版主去了騎馬，小朋友也可以騎，職員哥哥會選擇較小的馬讓小朋友騎，然後扶著他行走一個圈，全程父母可以在旁拍攝，但不能太近以免嚇壞小馬。騎馬過程中，熙熙完全不害怕，非常淡定！

旁邊還有有狗狗館和貓貓館，4歲以上的小朋友才可以付費入場狗狗館，但貓貓館就無限制。

《本文獲「IG：baby_jonas_chunhei」授權轉載》