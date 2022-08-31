雪櫃｜結霜或因內籠水份太多　除排水口堵塞外　還有留意2大狀況

將人擊潰的，往往是一些小事。



隨着第一批90年後步入了三十歲大關，其他90後也大部分進入到談婚論嫁、結婚生子的階段——年輕一詞，似乎已與90後漸行漸遠。生活的瑣事讓自己越來越難抽身，想要有點純粹屬於自己的時間和空間，真的很難。

也許你也有這樣的體會——當你打開雪櫃，想拿出一根雪糕，卻發現抽屜被凍得死死的，怎麼都打不開。最後猛的一使勁，抽屜沒打開，卻把抽屜塑料拽下了一塊，還一屁股坐在了地上。

拜託了，雪櫃，不要連你也搞我好不好？？？

停，這鍋雪櫃不背。

搞你的不是雪櫃，其實只要很簡單的幾步，雪櫃就能變得好用很多。

還有，誰說90後老了？

雪櫃結冰的3大成因和解決辦法（按圖了解！）

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說到底，雪櫃的問題，不就是愛結冰、製冷插、耗電高這麼幾個嗎？

學會這幾招，包你制服雪櫃。

先學一招 雪櫃裏的數字到底甚麼意思？

相信你也見到過冷藏室裏的神秘數字，如果雪櫃裏的說明書還健在那還好說，不然這1~7的數字就真成未解之謎了。

但到底是數字越大越冷，還是越小呢？而不同的季節又該怎麼調呢？

統一回復：數字越大,表示的温度越低，也就是製冷越強。

夏天2-3檔，夏天環境温度高，食物容易腐爛變質，所以電雪櫃的內部温度應調得低一點。

冬天6-7檔，冬季冷藏環境比較低，冷藏很容易抵達預設的温度，這樣設置會更加省電。

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雪櫃為甚麼會結冰？

傳統的直冷式雪櫃如果清理不及時，都會出現結冰結霜現象，影響我們的使用感受。這也就是無霜風冷雪櫃在出現後的短時間內，就能快速佔領大部分市場份額的主要原因之一。

直冷雪櫃經常結冰，最主要的原因就是雪櫃中存在大量水分，並且雪櫃沒能及時將這些水分排出，這些水分凝結在温度非常低的冷凝板上，最終形成了我們看到的冷藏室結冰結霜現象。

而導致雪櫃中水分較大的原因有很多，我們來逐個擊破。

1. 雪櫃排水口堵塞

這是導致雪櫃製冷效果差、容易結冰的最常見問題。

出水口堵塞的原因其實有三種，一種是因為雪櫃冷藏室温度設定過低，造成出水口被凍住；第二種是因為雪櫃內部的殘渣或異物落入排水口中，導致冷藏室排水口失效；最後一種是因為雪櫃中的細菌在出水口大量繁殖，形成菌團堵塞排水口。

解決辦法：

這三種原因看起來非常麻煩，其實處理起來都並不困難。雪櫃冷藏室的適宜温度為4-8℃，如果設定過低，一方面比較費電，另一方面還會造成雪櫃冷藏室中的食材出現結冰現象，所以只要將雪櫃冷藏室温度設定在4-8℃之間，基本這一顯現就很少發生。

如果排水口處沒有較多的細菌形成的菌團物質，說明排水口很可能是因為食物殘渣落入其中造成的堵塞，這種情況下，我們使用打氣筒，將軟管插入排水口，用力向其中打氣即可。打氣筒形成的強大氣壓會將排水管中的異物推出，在打過氣之後，我們還可以使用向排水口中注水的方式檢驗是否有效。

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2. 雪櫃封門條密封不嚴

當雪櫃使用時間較長後，雪櫃的軟質門吸條很可能出現老化的現象，或雪櫃門吸條上沾有異物，造成雪櫃整體密封性下降，外部的潮濕空氣能夠進入雪櫃內部，導致雪櫃出現結冰結霜的現象。

解決辦法：

雪櫃密封條對於我們來說非常重要，而軟性的密封條材質相對比較脆弱，也比較容易老化。在清潔的時候不要使用帶有腐蝕性或強鹼性的化學物質清潔，更不要使用汽油、丙烯之類可能使材質發生溶解的溶劑，防止密封條使用壽命降低。

另外，我們還需要定期觀察密封條表面上是否有異物，沾附在雪櫃密封條上異物也很可能使密封條出現變形，或者關不嚴的現象，從而使雪櫃出現耗電量增加，或結冰結霜現象嚴重的問題。

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3. 雪櫃中存放有大量新鮮蔬菜水果

夏季，新鮮蔬菜水果大量上市，我們經常會購買很多放在雪櫃裏保鮮，但這時候我們也經常發現，雪櫃中的結冰結霜問題相對更加嚴重，幾天雪櫃裏就有不少冰霜。這是因為新鮮蔬菜水果在正常放置狀態中會不斷散發水分，如果沒有將這些新鮮蔬菜水果放入塑料袋密封，這些水分會不斷增加雪櫃中空氣濕度，形成冷凝現象。

解決辦法：

新鮮蔬菜水果因為正常的代謝，會不斷散發出水分，這也就會造成雪櫃內部空氣濕度不斷增大。所以，我們在雪櫃中儲存這些新鮮食材時，需要將這些新鮮食材密封起來，減少新鮮食材中的水分進入空氣中。這一方法，不僅能夠減少雪櫃內部結冰問題，還能有效延長新鮮蔬菜水果的保鮮期。

總結一下，雪櫃製冷效果差、耗電高，最有可能的原因就是排水口堵塞，以及雪櫃密封條老化。方法已經給大家了，但如果你真的沒有任何動手能力的話，也可以找廠家上門解決一下，或者乾脆，換台風冷的！

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