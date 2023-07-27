孩子從遊戲中成長 親子互動能培養感受力 擁抱有助子女情緒管理

學校早前紛紛舉行親子遊戲日，Dr. PLAY 團隊為禮賢會學校進行兩天親子遊戲日。活動當天分有三個部份，K1，K2，K3的學生與家人玩遊戲。現今的父母很疼愛自己孩子，但普遍因為工作忙碌，而忽略了與孩子玩及相處的時間。學校透過親子遊戲日，提供機會讓學生及家人盡情地玩。

撰文：卓王詠詩博士(Dr. Win Win @ Dr. PLAY)



節奏明快，歌舞遊戲

每節45分鐘活動，由節奏明快的歌舞開始。幼兒喜歡輕快的音樂，參加者一開始便盡情投入地跳舞。孩子隨音樂舞動身體，筆者讚嘆孩子的無拘無束，盡情地跳舞，連身旁的爸媽也受感染，非常投入。

孩子隨音樂舞動身體。（圖片來源：Dr. Win Win @ Dr. PLAY）

擁抱欣賞，互動遊戲

我們特別為兒童及家長們設計需要多擁抱、多欣賞遊戲，在其中一個放煙花遊戲中，邀請家長抱起孩子一同放煙花。有強壯的家長左右兩手分別撐起兩個孩子，如在健身室舉啞鈴一般，場面惹笑。孩子非常享受被父母抱起的感受，然後邀請大家大大力擁抱對方，分享欣賞及感恩的說話。在擁抱和有意義的身體接觸中成長的孩子，於往後的生活中，發展會較好及更容易感覺到快樂。錫安社會服務處於2020 進行一項有關擁抱的研究，顯示「父母擁抱子女有助子女情緒管理」。研究結果指出，當父母在擁抱子女的過程中不向孩子說教，大部分子女會感到開心和甜蜜等正面情緒，有近8成父母表示擁抱子女時，自己情緒也會跟著變得平緩。

好玩遊戲，建立孩子

香港的父母常強調贏在起跑線，希望自己的孩子從小便掌握學術的不同範疇。彼得·格雷（Peter Gray）教授（美國波士頓大學心理學系）提出「透過遊戲讓孩子自己下決定，控制自己的行為，學習與他人相處。所以邊玩邊長大的孩子不會暮氣沉沉，具有解決問題及交朋友的能力，變成大人之後也不會害怕這個世界。」林志垠（2021）、七田厚（2021）提出因為在「好玩」、「開心」的遊戲中，達到親子身心並用的溝通互動，右腦才會受到刺激，打下良好的基礎，培養出終身受用的靈感、彈性思維、創造性、豐沛的感受力、整體掌握能力、記憶力等等。學習與玩遊戲息息相關，想建立孩子，可以由遊戲開始。

期待家長明白遊戲、擁抱及欣賞文化對孩子成長的重要性，每天抽15至30分鐘放下手機，與孩子一起玩遊戲，多擁抱及多欣賞。日子久了，將會發現孩子的正面變化。

（圖片來源：Dr. Win Win @ Dr. PLAY）

關校長分享：

感謝天父讓我在教會活動，認識Dr. PLAY這個機構。由於負責人着重遊戲，有見及此，本學年的親子同樂日活動，我邀請他們帶領親子遊戲，帶動整個會場氣氛，師生和家長均投入參與有趣刺激的遊戲，除增進親子關係外，參與者更能藉此抒發情緒和伸展身體。

參考書目

七田厚(2021)《0-6歲幼兒右腦潛能開發遊戲》。香港：萬里機構出版有限公司。

林志垠(2021)《猶太爸媽這樣教：培育孩子的6大未來能力，打造獨立思考、自主學習、善於合作的下一代》。台北市：商周出版。