SEN｜自閉症兒自卑情緒致討厭上學及社交 遊戲治療助解困局

育有特殊學習需要（SEN）兒童並不容易，其家庭所承受的壓力難以言喻。70個育有SEN兒童的新界西家庭，今日參與了由聖雅各福群會主辦及顧積善堂慈善基金支持的「顧積善堂慈善基金支援家長培育特殊學習兒童計劃（新界西）」（下稱計劃）的「家庭畢業禮」。參與的家庭透過以兒童為本遊戲治療及親子歷奇輔導訓練，改善兒童人際及親子關係，家長更可與同路人建立支援網絡，共同陪伴孩子成長。



為期兩年的計劃共舉辦了15期訓練課程，舉辦服務節數約650節，並為70個屯門及元朗區育有6至13歲特殊學習需要兒童的家庭提供支援課程及工作坊，包括結合兒童為本遊戲治療及歷奇輔導訓練，提升家長的管教技巧及信心，建立親子關係，促進家庭和諧，並營造關愛共融的社區。調查發現，參與家長在課程後明顯改善其精神及情緒狀況，在抑鬱、焦慮及壓力量表中跌幅超過一成半，其中改善抑鬱程度最為明顯，由4.4分減低至3.9分。

遊戲治療改善人際關係 同路人一起走出低谷

阿芝育有一名被診斷為自閉症譜系、專注力不足及聽力障礙的兒子。兒子右耳接近完全失聰，左耳亦須配戴助聽器輔助，令其失去自信，甚至討厭上學。阿芝表示：「阿仔問我『點解我同人哋咁唔同！』，我聽到都好唔開心，我都接受唔到！」兒子在社交退縮，情緒易波動和固執 。見此，阿芝的情緒亦受影響，變得緊張悲觀，亦不知如何處理兒子的情緒。

經過兒童為本遊戲治療，兒子在遊戲室透過玩具表達內心想法及真實情感，輔以社工在旁輔導，讓他學習自我表達及了解別人，並接受自己性格特質。例如他明白以往常常在朋輩未能達到自己的要求而生氣的表現，是會增加與他們的矛盾。透過遊戲治療，兒子明白到需要多思考別人的難處，並懂得包容別人的不足，以友善的提醒代替指責，化解朋輩間衝突。現在兒子能與同學建立良好關係甚至結伴外出午膳及獲邀出席生日會。此外，阿芝通過計劃在家長小組中認識到一群同路人，建立互信支援網絡，明白自己與兒子會互相影響情緒，學習以正向溝通方式與兒子相處，多聆聽兒子想法及感受。阿芝懂得放鬆後更成為兒子的榜樣，他的情緒變得穩定，更能換位思考，欣賞及稱讚媽媽的付出。

阿芝學習與兒子正向溝通，兒子亦能控制情緒，與人相處時以換位思考，學會包容和接納。

發掘孩子獨特性 換位思考選對管教方式

小花是一名育有兩名兒子的單親媽媽。大兒子被診斷為自閉症譜系、專注力不足及言語障礙。單是獨自照顧及管教兩名兒子已造成很大壓力，加上因大兒子不善言語表達而未能了解他的想法，更令小花感到無奈又無助。小花表示：「教佢真係好勞氣，教極佢都唔識，成舊『木』咁坐係度！有次我好嬲咁鬧佢，佢都係無反應呆咗咁，真係唔明佢諗咩㗎！」小花因此常常失眠及頭痛，令精神狀態變得繃緊。

透過參與歷奇管教小組活動，小花需要與其他家長合作完成歷奇挑戰，當中發現每人在解難中會有不同想法及強項，需要細心聆聽、代入對方角度思考及欣賞別人等，輔以社工分享兒童的成長資訊及有關SEN的知識。小花反思每位孩子也有其獨特需要，而且成長步伐均不一，同時，發現兒子是細心觀察及謹慎的孩子。自此，小花不再認為兒子是「木頭」，他只是較為慢熱，需要較多時間掌握不同知識而不是「不能掌握」。心態的轉換讓小花在管教上更能放鬆應對，例如以往看到兒子的自理技巧不足會立刻指責，現在改為提醒自己要給予兒子多些時間去學習。小花的改變令兒子更勇敢地表達及嘗試。現在兒子除了可以與媽媽簡單分享生活經驗及其感受外，更被老師挑選為英語朗誦比賽的代表。

經社工輔導，小花明白需要給予兒子時間及空間以掌握不同知識，兒子因母親的改變反而更勇於表達及與人溝通。

呼籲有需要家庭及早求助

在計劃的畢業禮上，聖雅各福群會副總幹事張達昌表示：「明白到培育有特殊學習需要孩子絕不容易，家長在照顧及管教上均面對極大壓力，而孩子的需要又未必被理解，這樣令雙方的情緒精神及親子關係的建立更具挑戰。感謝顧積善堂慈善基金的支持令計劃得以順利完成，透過計劃適切的介入，為家長及孩子帶來正面的轉變，最重要的是親子關係得以改善。」計劃亦派發社區教育小冊子，分享參加家庭的轉變及反思，提升社會人士對特殊學習需要孩子的認知，並呼籲有需要的家長盡早尋求協助。

關於「顧積善堂慈善基金支援家長培育特殊學習兒童計劃（新界西）」

聖雅各福群會獲顧積善堂慈善基金贊助，於2020年9月至2022年11月期間推行為期兩年的「顧積善堂慈善基金支援家長培育特殊學習兒童計劃（新界西）」，為新界西區（屯門及元朗區）育有6至13歲特殊學習需要兒童的家庭提供整全支援，結合兒童為本遊戲治療及歷奇輔導訓練，提升家長的管教技巧及信心，並建立親子關係，促進家庭和諧，營造關愛共融的社區。

關於聖雅各福群會

聖雅各福群會於1949年創辦，最初於石水渠街北帝廟的一個偏廳開始兒童工作（聖雅各兒童會），及至1963年在堅尼地道建成六層高會所，提供兒童及青少年服務、長者服務及復康服務。1987年，本會位於石水渠街的總會大樓落成，服務更趨多元化。本會在1990年開辦第一個灣仔區以外的服務單位，隨後陸續在不同地區開拓新服務；單位主要分佈於港島北岸，從西環寶翠園至柴灣興華邨。近年，由於需求殷切，本會在九龍及新界亦設立不同服務。現時，福群會在全港有73個服務點，每年服務220萬人次。服務對象包括︰幼兒、學童、青少年、成年人、家庭、長者及復康人士等。