車婉婉為囝囝BBQ升小一頻撲 嘆升小過程不簡單 向所有父母致敬

升小為孩子重要的轉捩點，不少家長都期望孩子能入讀心儀的學校。身為媽媽的車婉婉亦不例外，她的兒子車浚義（BBQ）即將升上小學，她近日在社交平台透露為兒子找學校而奔波勞碌，十分焦慮，並感嘆爸媽的辛勞，向天下所有父母致敬。



車婉婉囝囝升小一 直呼沒有睡覺時間

車婉婉在社交平台發長文，早前為囝囝車浚義（BBQ）升小一的事宜而弄到十分忙碌和焦慮：「Q MaMa（車婉婉）係一位所謂食全餐嘅MaMa，由考直資去到最後叩門，長話短說，真係成頭汗。對於一位Working MaMa 嚟講，搞考小一呢單大project已經好勁，仲要入直路呢兩個月Q MaMa開劇，真係連覺都無乜時間瞓，而呢段等攪珠攪叩門嘅時間又實在係好緊張同好緊迫⋯」

囝囝BBQ升小感不安 「係咪無人要我呀？」

車婉婉亦分享囝囝對升學不安的情緒：「BBQ對於升小一事件原來有少少不安情緒，大多數同學仔都知道自己下一步去邊，日日返學原來會傾，而BBQ比同學仔問到嘅時候，佢係無答案，有少少hard feeling，佢有一日返屋企問Q Mama，自己小學會去邊度？同邊個一齊去？ 係咪無人要我呀？」令她非常心疼。儘管車婉婉自己亦很焦慮，但仍深呼吸繼續鼓勵BBQ、安撫他，讓他不用擔心，很快就會知道。

成功入讀心儀學校 向所有父母致敬

最後，心儀學校叩門成功，車婉婉開心到落淚：「喺收電話嗰一刻，啲眼淚不自覺地湧晒出嚟，真係超級無敵開心，super relieved！睇到呢度，可能你會覺得『使唔使呀？』原來使㗎！當你有小朋友就會明白要為小朋友安排佢哋嘅路，作為父母一定想在自己嘅資源容許下，比到最適合、最好嘅安排佢。」

車婉婉亦感嘆處理孩子升小事宜對親子來說都不簡單：「升小過程，真係令父母同埋小朋友都好消耗，對Q MaMa嚟講，係攰過開十晚通宵加埋開十場演唱會嘅。所以，真係要比好大力嘅掌聲比各位家長，仲有最大力嘅掌聲比每一位小朋友，你哋個個都好乖、做得好好呀！辛苦晒！」