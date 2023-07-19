專訪｜K3家長憂孩子難適應小一生活 陪同子女參加升小體驗日

暑假來到，代表孩子快要升班。作為K3畢業生的家長，孩子即將升上小學，面對巨大轉變，必定會擔心不已。育有兩子的鄭小姐，大仔在疫情中懵懵懂懂間升上小一，所有事情都需要自己探索，花了不少時間適應校園生活。孻仔卓謙目前就讀 K3，為了讓他能及早適應小學生活，於是參加了由香港路德會社會服務處舉辦的升小體驗日。



大仔懵懂升上小學 需花時間探索、適應

鄭小姐育有兩子，大仔現時就讀小四，孻仔卓謙就讀K3。她談及過往大仔升讀小一時正值新冠疫情，對升小學沒有概念，所有東西都需要自己去探索。「大仔當年只參加了校內的升小體驗活動，但並沒有提早體驗真正的小學生活，導致他升小時好像對所有事情都一無所知，當時很擔心他是否能夠適應。」

現在輪到孻仔卓謙升讀小學，她同樣很擔憂他能否適應小學校園生活：「在幼稚園時，老師、校工等會提供『貼心式服務』，學生有甚麼需要都可以即時提供幫助，但升上小學就要獨立，學習自己去處理問題。」此外，由於在疫情間一直戴著口罩，現在除下口罩，需要透過面部表情來表達自己情緒，鄭小姐坦言也會擔心兒子在社交方面不適應。

提早體驗小學生活 能增加自信心

為了讓卓謙提早體驗小學生活，鄭小姐安排兒子參加由香港路德會社會服務處舉辦的升小體驗日。升小體驗日活動緊貼小學模式，能讓小朋友先熟悉上課流程，能夠有充足心理準備應對升小。在活動當天，職員會教導孩子如何看時間表、收拾書包、寫手冊等等自理行為教學；活動亦設有小息時間，讓K3學生明白小息的概念，並學習如何分配時間上洗手間、吃茶點等。活動當天家長透過Zoom觀課，課堂上亦有社工擔當觀察員，以1位觀察員對5位學生的方式，觀察學生上課專注度、吃茶點或上洗手間的自理能力、社交能力等的表現，並在活動最後與家長個別面談，講述學生整體表現和派發小一預備清單。

參加了此次體驗日，鄭小姐對卓謙升上小學增加了不少信心。「透過Zoom看到卓謙小息時懂得先上洗手間；聽到小息結束的鐘聲，也懂得回到座位，我才發現原來他能做得到，放下了心頭大石。」

在升小體驗日中，社工亦向家長講解小一新生經常遇到的情況和分享如何減低孩子適應困難。「社工提醒我們要有同理心，即使孩子說：『我不喜歡上學。』也要以他們的角度思考，與他們溝通，令他們不要那麼抗拒上學。」鄭小姐亦分享，社工建議可以在暑假期間預早跟孩子講述升上小一後可能會發生的各種情況，「但他們提醒切記太過心急，否則可能導致反效果。」

升小為親子重要轉捩點 家長情緒或影響孩子表現

香港路德會社會服務處轄下的兒童及家庭服務組自2020起推出「手牽手升小同行」服務，其中包括舉辦升小體驗日。當天參加體驗日的神召會華人同工聯會景盛幼稚園已是第3年參加此活動。梁慧芬校長表示，升小對小朋友和家長來說都是一個很重要的轉捩點，學校希望透過升小體驗日，讓親子儘快適應升小的轉變。

「體驗日提供很多支援，除了學生能體驗小學的流程，做好心理準備，家長亦能透過活動學習如何支援小朋友升小。」 神召會華人同工聯會景盛幼稚園梁慧芬校長

梁校長指家長的情緒也會影響小朋友的表現，不少家長想法比較負面，擔心自己的小朋友會難以適應小學生活，無形中給予孩子壓力。透過升小體驗日，家長可以更了解孩子，看到孩子的表現，家長會意識到原來是自己過分憂慮，增加對孩子升小的信心。

路德會家庭生活教育組(沙田)單位主管陳玲敏女士指，升小體驗日提供不同資訊，例如小一預備清單，讓家長有心理準備如何幫助孩子適應小一的課程。「透過這個計劃，家長可以提早準備上學所需的物品，會沒有那麼彷徨。而小朋友體驗寫手冊、小息等的環節，亦提前了解小學的上課規矩，真正升讀時便會更加遊刃有餘，比較有自信心。」

香港路德會社會服務處辦升小體驗日 迎疫後復常首個升學年

香港路德會社會服務處將於7月29日舉辦升小「遊」「學」團，對象為K3準升小學童及其1名家長，名額為25對親子，截止日期為7月20日。隨著小學恢復全日面授，小學生可以留校午膳，今次活動亦特別加入「午膳體驗」，讓K3畢業生能儘早適應。

是次活動分為兩部分，分別為上午舉行的升小體驗日暨升小適應家長講座和下午舉行的親子農莊遊。升小體驗日暨升小適應家長講座內容包括模擬上課時間表、學習小學規則和留校午膳體驗等，會由註冊社工進行觀課，個別觀察學童適應情況，並向家長報告參與情況及提供建議。

透過模擬上課，讓學童更具體認識小一學校生活，減低適應困難，升小適應家長講座內容則包括認識孩子升小前的準備事項及學習靜觀等技巧。下午舉行的親子農莊遊內容包括學習有機知識、農莊導賞、農耕體驗、香草鹽工作坊和遊覽水糖等，讓學童與家長享受郊遊樂趣和接觸大自然，透過不同的農耕體驗促進親子溝通，舒緩面對升小的壓力。

升小「遊」「學」團詳情：



日期︰2023 年 7 月 29 日(星期六)

時間︰上午 9:15-下午 5:30

地點︰ (上午)東莞工商總會張煌偉小學及 (下午)香港青年協會有機農莊

*參加者完成上午活動後，將有旅遊巴接送前往農莊

對象︰K3 準升小學童及其家長1名

人數︰25 對親子

收費︰每對$100 (先到先得，額滿即止)

備註︰每對參加者均可獲贈「手牽手升小同行」支援套乙份」，內容包括「換個校園上學去」畫冊、功課套、筆袋、證件套及天氣心情報告輪盤。

報名辦法︰填妥網上報名表格

報名詳情︰可瀏覽「手牽手升小同行」Facebook專⾴

截止報名日期：2023年7月20日（星期四）