孩子習慣做家務更易出人頭地？哈佛研究證實　但別說「來幫手…」

一位美國兒科醫生，日前分享了他的想法，他認為想養育一個快樂的孩子，一定要讓孩子幫忙做家事。醫生說讓孩子幫忙做家事，可以讓孩子觀察「周圍其他人的需求」，幫助他們意識到「自己正在做出貢獻」。



每位爸媽都希望孩子打從心裏快樂，為此，不管是照顧他們的健康，督促他們的學業，關心他們的交友，總不遺餘力。而一位美國兒科醫生，日前分享了他的想法，他認為想養育一個快樂的孩子，有一件事非做不可。

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讓孩子從小做家事

這位兒科醫生喬納森．威廉斯（Jonathan Williams）是五個孩子的父親，他認為一定要讓孩子幫忙做家事。

在一段觀看次數近100 萬次的影片中，威廉斯醫生說明：讓孩子幫忙做家事，不僅會給他們感受到自我價值，還能帶領他們走向成功的道路。而做家事可以讓孩子觀察「周圍其他人的需求」，幫助他們意識到「自己正在做出貢獻」，培養無私的品德。

哈佛大學的追蹤研究

影片中，威廉斯醫生提到了哈佛大學進行的一項研究──格蘭特研究，該研究自30年代末期以來，對一群男性進行了多年調查。研究人員發現，如果你讓孩子從小做家事，他們成年後更可能感到快樂，對其他人有更多的同理心，學業與職業生涯也更成功。

威廉斯醫生的五個孩子年齡在5歲到14歲之間，他說他所有的孩子每天都有一項室內家事和一項室外家事。「我們的家一直處於可以控制的混亂狀態，每個孩子都有家務，其中包括定期收拾自己的臥室和共用浴室。一旦他們完成該做的事情，這一天剩下的時間就屬於他們了。」

數百人對這段影片發表了評論，其中許多人同意這位醫生的觀點。網民說：

．「我小時候從來沒有真正做過家事，現在我很難好好做，而且我常常不知道如何好好清理。」

．「我女兒剛拿到全額獎學金，6歲就開始打掃廁所了！她很喜歡做家事。」

．「我要把這影片給我孩子看！」



全家一起做家事

從小訓練孩子做家事，其實家事本來就應該全家人應該一起承擔。別對小朋友說「來幫忙……」，應該說「我們一起來……」，如此一來，小朋友才不會一味地認為做家事是額外的工作而心不甘情不願。

如果小朋友上幼兒園前已經養成照顧自己與分擔家事工作的習慣，到了學校也會比較容易適應學校的團體生活。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：希望孩子健康快樂，往後學業與職業生涯成功！從小做一件事，哈佛大學研究證實】