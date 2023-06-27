教養｜善用「第三者讚美法」！孩子怕比較？跟「他」比傷害性最低

我們常說，讚美要多於責備，每個人天性都喜歡被讚美，而非責備。尤其透過說話小技巧，可以讓你們親子間的溝通更加無往不利！



透過「第三者」傳達

第三者是甚麼意思！身為爸媽可能不太能理解，其實就是將別人的話再轉述一次。

狀況就像是，爸爸下班回家後，可以試着這樣跟孩子聊天，「我聽媽媽說了，你今天自己完成穿褲子呢？」也就是，透過第三者媽媽的陳述，告訴孩子你以他為榮；或者是，爸爸一回到家，媽媽就可以對爸爸說，「爸爸你知道嗎？小咪今天在幼兒園，自己吃完午飯了。」

最好是在孩子面前，不要以為小孩沒有再聽，其實他們的耳朵這時可是張大了呢，對於爸媽的對話可是聽得再清楚不過了。

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避免最糟的讚美，比別人比較

有了正向的讚美，再來就是要提醒，最不好的讚美方式，就是與別人比較！

試圖想一想，你是不是也曾經跟孩子這樣說過，「你比小花還要棒呢！」「你做得比米米還要好！」如果經常以類似比較的讚美來稱讚孩子，久而久之，會讓孩子漸漸會藉由比較，才能獲得自我的認同，這應該是父母最不想看到的呢！

用孩子的「過去」與「現在」相比

但是說真的，有時候不比較真的很難！所以，最好的方式就是跟自己比較，比如：

．「葛格，今天做得比昨天好喔！」

．「妹妹，你上個月還不會穿衣服，這個月就會了，真的很棒！」



「讚美」，不含個人意見

我們之所以要不吝惜稱讚孩子，就是要培養他們對自己的「自我肯定感」！然而讚美是一個方式，但是除了比較之外，有時候父母也會搞錯「讚美」這件事。

怎麼說呢，比如說，當孩子畫鴨子，畫得很像媽媽認知的鴨子時，我們就會稱讚，「弟弟，畫得很好喔！」但是，一旦孩子畫得鴨子與大人想像有出入時，媽媽可能會不自覺說，「鴨子是這個顏色嗎？」「鴨子的腳是不是太大了！」

這樣的狀況，可能會讓孩子覺得，「是不是我把鴨子顏色畫成黃色，媽媽就會稱讚我？」同樣的長久下來，可能會讓孩子為了得到稱讚才去畫畫呢！

為了從生活中來培養孩子的自我肯定的價值，父母都需要透過不斷修正與學習，只要重新檢視你怎麼讚美孩子就可以，還有別忘了，記得常常稱讚孩子呢！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：最糟糕的讚美，就是與別人比較！試著用孩子的「過去」與「現在」相比，效果會讓你意想不到】