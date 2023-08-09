婚姻及家庭治療師分享夫妻相處之道 提醒避免墮入四種溝通死穴

友人三十多年結婚紀念日，當然要獻上祝福。看他們夫婦二人關係融和，恩愛如常， 但也時有衝突。當被問及相處之道時， 友人從容回答：「多溝通、多了解、多包容 和多尊重。」 好像老生常談，但他們憑着「四多」就這樣維持多年愉快的婚姻關係。 腦海中不期然出現一些婚姻問題的個案。 他們結婚多年，但夫婦關係疏離，情感失連，孤單痛苦！

撰文：溫成顯 資深個人、婚姻及家庭治療師



記得有一首粵語歌曲「Shall We Talk – 陪我講」，當中一句歌詞這樣說（陪我講，陪我講出我們最後何以生疏。誰怕講，誰會可悲得過孤獨探戈。） 生活迫人，夫婦缺乏時間互相陪伴，閒話家常，可以理解。 但當有空溝通的時候，他們的情緒會容易彼此牽引，釀成衝突，鬧過你死我活， 有些則避之則吉或默不作聲。未能好好溝通，就漸漸沒有閒話可說，關係當然會生疏，又何來會有情感上的連繫！

（PhotoAC）

四種負面溝通方式破壞彼此關係

約翰‧高曼（John M Gottman）是研究夫婦關係的科學家，也是婚姻與家庭治療領域的大師。他以超過四十年的時間，研究並觀察幾千對伴侶後發現，幸福美滿的伴侶，絕非都是完美的結合，他們在個性、興趣與價值觀都有顯著的差異，而且也會有持續的衝突。 關鍵在於他們懂得在衝突中能有效溝通。他指出有四種負面的溝通方式，不但讓衝突升級，並會破壞彼此的親密關係，最終離婚收場。 我稱之為導致關係疏離的死穴。

1. 批評（Criticism） – 指責或攻擊配偶在性格上的不足。 例如：「你真係自私呀！」、「 點解你成日唔記得我講嘅嘢？」、「你冷血嘅！」 等。

2. 鄙視（Contempt） – 對配偶不尊重、嘲笑、詆毁，而令對方感到討厭及沒有價值。 例如： 「你咁嘅樣， 係人見到你都走開啦！」、「妳成日話我好遲返嚟，告我呀！」等。

3. 防衛（Defensive）– 面對配偶的批評、指責、不合理的控訴，作出攻擊及防衛的反應。 例如：「 妳話我無時間陪你，我連瞓覺嘅時間都唔夠呀！」、「 個仔唔聽我講，你教佢啦！」等。

4. 冷漠（Stonewalling）– 面對配偶的鄙視、嘲笑、詆毁等不作回應， 並從關係中抽離。例如：「被配偶鬧的時候，唔望佢，唔睬佢，繼續做自己嘅嘢。」等。

加強情感連結溝通 建立促進關係的習慣

要避免墮入以上四種溝通的死穴，夫婦要彼此加強情感連結的溝通（Communication for Connection），例如尊重彼此的差異如性格及期望，不視差異為衝突；學習愛的溝通，先聆聽及了解對方的感受及想法，然後才讓對方明白自己的感受及想法，創造心境平和的條件，建立情感連結的關係，才可以有商有量，求同存異。 同時亦要建立促進關係的習慣 （Rituals of Connection），例如慶祝節日 - 情人節，生日，結婚周年紀念日等； 夫婦亦要安排定時並不受打擾的共聚時間，如行街，睇戲，食飯和旅行等。 那麼夫婦關係的情感便能更緊密。

作者簡介

温成顯-個人、婚姻及家庭治療師、香港註冊職業治療師 (專職心理健康)

溫先生是一名資深個人、婚姻及家庭治療師，曾在公立醫院工作，現為私人執業。 他一直熱心為受到情緒困擾及行為出現問題的兒童及青少年，如焦慮、抑鬱、自閉症，專注力缺乏症，進食失調，對立性違抗症，強迫症及抗拒返學等提供家庭治療服務，同時為夫妻關係不和提供婚姻治療，為離婚夫婦提供共同撫養的輔導及家長教育等。

溫先生亦是前基督教聯合醫院 職業治療師及部門主管。他擁有多年豐富的臨床及管理經驗，曾在不同的醫院提供職業治療服務給予患有不同疾病的人士，包括精神病、情緒病及其他長期疾病如工傷、慢性痛及認知問題等。 他專職精神康復，實踐以復元為本的精神健康服務，長期病患的管理及心理治療等。

作為部門主管，溫先生善於運用家庭系統理論以加強部門運作效率，人力支源管理如團隊建立，衝突處理，員工表現，發展及培訓等。