婚姻｜婚姻裏的Less is more 對準需要才是夫妻親密之道

夫妻二人在婚姻誓詞中信誓旦旦的說過要帶給對方幸福快樂。為何在同居生活後，互相有感不被對方理解？你悉心為對方準備一切，處處助他找出解決方案，真的是對方心中所需嗎？以下為你們分享婚姻中Less is more（少即是多）的重要性。

資料來源：吳綺琴 家庭動力創辦人 資深婚姻及家庭治療師



婚姻是人生的木人行，牽涉着眾多情感需要及人際技巧。要克服種種挑戰，實在不容易，所謂愛得越深，傷害也深。

想法與角度不一致 令兩人漸行漸遠

丈夫在婚姻誓詞中說過，要令太太過得開心和健康。他在婚姻中一直努力達成自己對太太的承諾，但太太對丈夫仍然充滿怨對。在丈夫的人生哲學裡，他認為停留在不快情緒及問題當中，是完全沒有用處的。每當他看見太太在工作或生活中遇到困難，他都會趕緊替她找出解決方案，務求令太太盡快離開困境。太太時有向先生投訴在工作中遇到的人事困擾，丈夫為太太提出的解決方案就是：「辭掉工作，等我來養你！」相信你能看出丈夫是多麼愛護太太、為太太着想。

但在太太的角度，竟然完全不是同一回事！每當她向丈夫提出自己遇到困難，看到丈夫那不耐煩的面孔，像是不願意聆聽，更不要說能否明白她的感受。久而久之，她只感到丈夫討厭其抱怨，而且丈夫每次提出的解決辦法，未及消化，卻已感到很大壓力，覺得丈夫需要她即時認同。若有猶豫或提問，丈夫的回應就是不想多作解釋，甚至帶點憤怒，令她感到受傷害。後來，太太已不對丈夫傾訴和溝通。丈夫感到極大的沮喪；「為太太盡心盡力，為何卻得不到她的欣賞！」

不被對方理解 無法展開坦誠對話

在這段婚姻關係中，丈夫被所認同的人生哲學及對太太的承諾，困在其中。當他聚焦在如何解決問題時，卻忽略了夫婦的情感連結是在於明白及理解對方感受的過程中。怎樣是最好的解決辦法？可能太太感到被明白和理解後，她可以有動力去找出答案，或有一個更安定的心去與丈夫一同商量解決辦法。

太太需要醒覺的問題是：她只視自己是一個被動的接受者。太太很想得到丈夫的愛及保護，但當其方式不是她所需要的模式時，她心裡就只有批評及埋怨。有時因丈夫的反應，感到備受傷害時，她甚至會用行動來反擊。太太沒有視自己與丈夫有同等地位去展開坦誠對話，覺得自己沒有賺錢能力，地位就較低微。丈夫不斷做，太太不斷怨，形成一個惡性循環，直至丈夫筋疲力竭，太太完全封閉自己。

敞開心扉對話 理解彼此需要

當他們衝突的情緒得以緩和，在生活上重新展開對話之後，我問太太：「你可否對先生講述一件現在困擾你的事情？」太太支支吾吾，說出樓上長期嘈音滋擾的問題，先生一直都知道。我問先生：「你如何回應太太？」

丈夫說了一個以往舊式的回應版本：提議太太找朋友、吃個下午茶、去圖書館，甚至搬去服務式酒店暫住。但他補充說：「或許現在我不應這樣說，但我不知道應該怎樣回應。」

跟著他帶點懷疑及半開玩笑的態度，用第二個版本回應說：「哦！」就沒有下文了。

我問太太：「這兩個版本，你可否直接反映給先生知道你感覺如何？」

太太說：『他回應：「哦！我明白的！』已經足夠，不用解釋「因為…所以…不如這樣…現在我做了這些那些…」等等。」太太甚至用手勢強調，建議先生不用做那麼多！

丈夫聽了，感到匪夷所思：「難道我不需要為她處理問題嗎？不用為她做些什麼嗎？」

我對太太說：「你有沒有了解先生為你解決問題，是一種想保護你的心態？你需要清楚告訴他你希望得到怎樣的回應及幫助。由你來告訴他，不是由他來告訴你，不是更好嗎？你才是最清楚自己需要什麼的人。」

先生隨即補上說：「以我的性格，為她提供物質資源或解決問題的方法，比了解她的情緒及感受更容易！因為這不是我的強項，但我會努力嘗試的！」

換個方向和對準需要令彼此關係更緊密

以往先生在這段關係中感到沮喪的地方，是他已經做了很多，心想：難道還要做多些嗎？從今開始，希望他明白不是要再多做些，而是要轉個方向，只要所做的不是花費更多時間或金錢；以及對準需要，可以更省時有效，更 「Less is more」（少即是多）！這個 「less」不一定是更容易，正如這位丈夫的經驗，更是一種新的學習。

《本文獲家庭動力 Family Dynamics- We Care . We Connect- 授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「婚姻裡的Less is more」】

撰文：吳綺琴

撰文：吳綺琴

家庭動力創辦人 資深婚姻及家庭治療師

美國婚姻及家庭治療協會臨床督導

香港婚姻及家庭治療協會臨床督導



作者簡介：吳女士創辦「家庭動力」輔導機構，提供有效和高質素的輔導服務給有需要的人。吳女士專長的輔導範疇，包括個人情緒及精神健康如抑鬱、焦慮、自殺等問題；婚姻及家庭關係如夫婦衝突、婚外情、親職壓力、親子溝通、原生家庭問題；青少年及兒童情緒及行為問題如介手、沉溺行為等等。吳女士是美國婚姻及家庭治療協會臨床督導、亦是香港婚姻及家庭治療協會臨床督導。