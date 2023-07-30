人妻準備離婚　怎知奶奶預了跟她下年去旅行　她嘆不知怎開口

當婚姻讓人感到疲憊，不少人會選擇離婚。日前，有網民在Dcard上表示，自己目前打算離婚，並在法律諮詢中。但奶奶因不知道自己有離婚的決定，正規劃着明年初全家出國旅遊，還在群組確認大家時間，安排機票。事主因此苦惱，發文詢問如何讓奶奶取消自己的機票。



離婚既已成不可挽回的定局，怎樣告訴雙方家人也是需要考慮的事情：（按圖了解）

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事主指出，因為在婚姻有自我消耗的感覺，與先生多次溝通無效後，決定離婚。她補充，面對離婚的決定，丈夫堅決不簽字，讓她目前正在法律諮詢中。然而事主表示，奶奶現在計劃着明年初全家出國旅行，並在群組確認大家時間和安排機票，讓有離婚打算的事主壓力倍增，不知如何開口。

事主認為，自己已決定離婚，因此想拒絕奶奶幫忙訂機票。但她也表示，男家親戚待她很好，加上奶奶尚未得知自己有離婚的決定，讓她苦惱有何方法可拒絕奶奶協助訂購機票。

文章底下，吸引許多網民提供事主可用何種藉口拒絕奶奶：

．「說那段時間有其他行程，請她先幫其他人訂，妳會自己跟上。不要為了這個提早講（離婚），不知道有沒有影響到妳的部署」

．「說明年出國這個時間點有工作上的安排，沒辦法參加」

．「妳媽去算命說妳明年不宜遠行」

．「先用委婉的方式取消機票，然後慢慢攤牌」



也有網民建議事主可主動向．告知自己有離婚的打算：

．「早講晚講都要講，乾脆現在講，如果他們真的對妳好，應該是傾聽妳的想法，然後不會勸和，尊重妳的決定」

．「請準前夫去講」

．「早晚都會知道你們離婚，直接讓她知道不就好了嗎？」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】