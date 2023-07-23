婆媳｜帶孩子返娘家探親也不准？奶奶向兒子告狀　更乘機誣蔑新抱

婆媳關係是不少家庭難解的習題，這時如果另一半是豬隊友，可能會讓關係更加惡劣。一名女網民想帶剛出生不久的孩子回娘家，卻被奶奶阻止，她不聽勸還遭奶奶惡意毀謗，沒想到連老公都不挺她，讓女網民生氣又無奈。



奶奶耍心計，老公又是豬隊友，這位女事主要面對的挑戰可不簡單：（按圖了解）

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這名女網民在Facebook發文說小孩剛出生沒多久，她也坐滿月子，因此想帶孩子回娘家給家人看看，但奶奶知道後表示孩子還小，不應該亂帶出門，事主則回覆「我只是回去給家人看看，吃個飯就回來了，不會帶去哪裏逛」，沒想到奶奶竟然跑去跟事主老公告狀。

奶奶抱怨女事主不給抱也不給看孩子，還哭訴地說「我就是老了啦，沒人要啦」，讓老公質問事主為何要這樣？但她對於奶奶的指控予以反駁，還說有可能是因為要帶孩子回娘家，奶奶才這樣指控吧，但老公不相信自己的媽媽會這樣，兩人也因此吵架，讓事主氣得說「我要回娘家就是要回娘家」。

網民們對此回應：

．「跟豬隊友說，那小孩給他媽媽和他顧，妳自己回娘家去個一周再回來。有時候試着放下會得到更多」

．「又是那句『不可能、我媽不會這樣』」

．「奶奶都是這樣呀，很雙標。媳婦回娘家就一堆藉口阻止，女兒回娘家就要女兒常回來」

．「以後跟奶奶獨處一定要錄音自保」

．「叫奶奶來對質啊」

．「叫他（她）閉嘴不要吵啦，再吵就回娘家住到爽。腳長在我身上，你（妳）管我要去哪」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】