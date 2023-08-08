夏天湯水食譜｜咸鮮檸檬薏米冬瓜鴨湯 消滯生津、健胃益脾
撰文：小山
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八月天氣炎熱，不少家庭都會煮冬瓜湯，有消暑解渴之説。如覺得平日的冬瓜湯食譜略顯平淡，可參考以下的咸鮮檸檬薏米冬瓜鴨湯食譜。材料豐富，加上鹹鹹酸酸帶有肉鮮味的冬瓜湯，有助開胃。
（資料來源：Maggie's Kitchen - 瑪姬煮場）
咸鮮檸檬薏米冬瓜鴨湯
材料
1. 番鴨半隻（用老鴨更佳）
2. 瘦肉十二兩
3. 冬瓜兩斤
4. 咸檸檬 一個半至兩個
5. 鮮檸檬一個
6. 生薏米 一兩半
7. 老陳皮 一至兩瓣
8. 薑 四片
9. 水 約4公升
準備步驟：
1. 將鴨清洗，盡量去毛垢，將較肥帶油的鴨皮剪走或切去，頸皮盡去，切除尾部。
2. 用鹽擦外皮，再用熱水清洗、去油垢，然後洗淨備用。（斬厚件或不斬件）
3. 冬瓜洗淨，保留冬瓜皮和囊但去核，可削一半冬瓜皮，保留一半冬瓜皮，切厚件，分段下。（備用）
4. 薏米洗淨略浸。老陳皮洗淨浸軟，咸檸檬原個切半，鮮檸檬去頭尾切厚片去核。鮮肉焯水後切厚件備用。四片薑連皮。
做法：
1. 適量水加入無皮冬瓜放煲煮沸，然後將鴨件、陳皮、薏米、薑片和豬肉放入煲，先上蓋蓋好，直至煲至再次滾起時，調至中火，放入咸檸檬繼續滾煮十五分鐘，然後調以小火繼以文火煲多半小時。
2. 中段放入去皮冬瓜上蓋繼續煲煮，全程約煲兩小時左右，可先試味是否夠酸。
3. 最後臨場決定放多少鮮檸檬片（所需）。
4. 煲至剩水所需或至一半時，熄火稍焗十分鐘後飲用。
5. 鴨肉可撈起拌湯同吃。
《本文内容獲Maggie's Kitchen - 瑪姬煮場授權轉載》