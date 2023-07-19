大暑湯水必備清補涼食譜 老少皆宜助清熱袪濕、補氣養陰

大暑是全年暑氣最盛的日子，近日氣溫超過35度，此時地面的熱氣不斷上蒸，酷熱天氣對人體容易造成不良影響。 中醫認為，炎熱天氣容易損傷人體的陽氣，加上炎熱出汗，大暑之時人體的津液亦都容易消耗。香港註冊中醫師趙仕祥博士推介大暑湯水「清補涼」，並提供食譜，湯水老少皆宜，能助清熱袪濕、補氣養陰。

（資料授權：香港註冊中醫師趙仕祥博士）



清補涼家中必備湯水

香港註冊中醫師趙仕祥博士表示，「清補涼」是廣東人家中必備的平安湯水。歷代相傳此湯水配方在未流入民間前，由來源自秦始皇平定百越期間，因軍隊不適應氣候而得病，隨行軍醫便以蓮子、百合、沙參、芡實、玉竹、淮山、薏米等材料煲湯給軍隊服用。由於這個複方有清熱氣、補元氣的功效，所以被稱為清補涼。

「 清補涼 」三字，清代表清熱袪濕，補代表補氣養陰，涼代表補而不燥，湯料有補的材料，亦有陰涼的元素作平衡，絶非大寒大補的攻駿湯藥，屬四平八穩、老少皆宜和男女合用的住家湯水。當中以百合養陰安神；薏米清熱祛濕；蓮子補脾、益腎、安神；圓肉溫潤補血；沙參玉竹能清熱養陰除口氣；茨實、淮山可助補中益氣、健脾強肺。

此百搭湯水有多種材料組合，一般有百合、薏米、蓮子、圓肉、玉竹、茨實、淮山等材料，可因應需要有所增減，例如加入陳皮、蜜棗。小朋友平常愛吃煎炸、生冷食物，加上出入冷氣地方，身體未必能適時地調節溫度，比成年人更容易引致脾胃虛弱、痰濕體質，此湯就有養潤健脾、增強抵抗力的功效。

踏入大暑，天氣炎熱，為冬瓜收盛的最佳時候，所謂「不時不食」，趙仕祥博士建議可用「清補涼」加配冬瓜，能消暑、清熱解毒、利水消腫；用冬瓜煲湯時不要削走冬瓜皮，因為冬瓜皮也有利水消腫的作用。另外，冬瓜籽有清肺化痰作用，肺熱人士例如咳嗽痰多，亦不妨連籽入饌。另建議可加配瘦肉1斤或魚頭，大火滾開，之後轉細火，煲2小時加適量鹽調味便可。

趙仕祥博士提醒，暑熱耗氣傷津，輕則令人精神不振，重則導致中暑。小孩、長者、心臟病、高血壓患者、肥胖人士和長期病患者尤其較容易受暑熱影響，建議避免在炎熱天氣下進行劇烈運動，減少暴曬，帶備並補充足夠水份，以防脫水。