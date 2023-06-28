消暑食譜｜中醫推薦夏天必食 節瓜雪耳羹 消暑健脾 滋陰補腎

節瓜雪耳羹以消暑解毒、健脾利尿的節瓜及養顏養胃生津、滋陰潤肺的菌類為主要食材，配合滋陰補腎，和胃調中的小元貝及蝦乾，加上陳皮、生薑理氣和中；當中更有雞肉絲配合清爽的節瓜粒及雪耳，在豐富的味覺和口感之上，還有消暑、養陰、潤燥的功效。

（資料獲承治堂中醫診所授權轉載）



處暑是夏天的最後一個節氣，暑氣將盡，即將迎來秋燥之氣，但香港位處南方，相信炎熱乾燥的天氣會維持一段時間，飲食上須顧及清熱養陰潤燥，以防暑熱或秋燥太過，傷及津液。以下分享夏天必食「節瓜雪耳羹 」的食譜：

材料：（2-3人份）

節瓜 1個

雪耳碎 10克

小元貝 15克

蝦乾 5克

冬菇（中型大小） 2-3粒

雞柳 1條

陳皮 5克

生薑 1片

鹽 適量

水 2公升

做法：

1.先將冬菇、蝦乾、小元貝洗净發泡，留發泡水備用。雪耳碎另外發泡。陳皮發泡刮瓢。

2.節瓜剝皮切丁，並將發泡好的冬菇、蝦乾、雞柳切丁，小元貝捏散，陳皮切絲。

3.將冬菇蝦乾水及清水加入鍋中煮沸，之後加入材料，再次煮沸後轉小火煮20分鐘，之後熄火不打開蓋焗10分鐘，加入適量鹽調味即可。

大便溏瀉、痰多質稀者不宜飲用。如有疑問，請咨詢註冊中醫師。

（資料獲承治堂中醫診所授權轉載）