消暑食譜｜中醫推薦夏天必食 節瓜雪耳羹 消暑健脾 滋陰補腎
撰文：糰子
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節瓜雪耳羹以消暑解毒、健脾利尿的節瓜及養顏養胃生津、滋陰潤肺的菌類為主要食材，配合滋陰補腎，和胃調中的小元貝及蝦乾，加上陳皮、生薑理氣和中；當中更有雞肉絲配合清爽的節瓜粒及雪耳，在豐富的味覺和口感之上，還有消暑、養陰、潤燥的功效。
（資料獲承治堂中醫診所授權轉載）
處暑是夏天的最後一個節氣，暑氣將盡，即將迎來秋燥之氣，但香港位處南方，相信炎熱乾燥的天氣會維持一段時間，飲食上須顧及清熱養陰潤燥，以防暑熱或秋燥太過，傷及津液。以下分享夏天必食「節瓜雪耳羹 」的食譜：
材料：（2-3人份）
節瓜 1個
雪耳碎 10克
小元貝 15克
蝦乾 5克
冬菇（中型大小） 2-3粒
雞柳 1條
陳皮 5克
生薑 1片
鹽 適量
水 2公升
做法：
1.先將冬菇、蝦乾、小元貝洗净發泡，留發泡水備用。雪耳碎另外發泡。陳皮發泡刮瓢。
2.節瓜剝皮切丁，並將發泡好的冬菇、蝦乾、雞柳切丁，小元貝捏散，陳皮切絲。
3.將冬菇蝦乾水及清水加入鍋中煮沸，之後加入材料，再次煮沸後轉小火煮20分鐘，之後熄火不打開蓋焗10分鐘，加入適量鹽調味即可。
大便溏瀉、痰多質稀者不宜飲用。如有疑問，請咨詢註冊中醫師。
（資料獲承治堂中醫診所授權轉載）