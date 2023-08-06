極尷尬還是神反擊？新抱誤斥奶奶不是　網民爆笑稱這招夠高要學

婆媳問題經常讓許多人頭痛，但有些衝突卻可能只是不經意的誤會造成。日前，有網民在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」表示，某日帶着全家與奶奶一同外出時，奶奶抱怨不要讓小孩在郊外穿綠衣服，卻被女事主誤會是小朋友向奶奶嫌棄，讓她立刻回嗆。之後女事主發現是奶奶自己的意思，讓她之後不敢與奶奶對視，哀嘆「到底是誰社死」。



試幻想一下女事主的心情，就覺得整件事實在太爆笑了！（按圖了解）

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女事主分享，近期趁着假日，全家便決定帶着奶奶一同前往山區踏青。下車時，奶奶突然向女事主表示，以後不要幫小孩買綠色衣服，避免到郊外看不清楚小孩位置。

女事主指出，在聽到奶奶抱怨的當下，自己正忙着整理包包，誤以為是小朋友先向奶奶嫌棄綠色親子裝，才讓奶奶特地向自己提出要求。於是，她便立刻回嗆，「聽他在放屁！眼睛有那麼差嗎？到戶外穿綠色就會看不見～他以為是忍者哦？再囉嗦以後都穿粉紅色的，不用理他啦」。

事後，女事主兒子默默牽起她的手並小聲告知，自己並沒有向嫲嫲嫌棄親子裝，剛剛的要求完全是嫲嫲的意思。女事主在得知消息後，沿路不敢與奶奶對視，她坦言：「已經搞不清楚，原地社死的是誰？」

文章一出，底下網民紛紛笑翻，並表示女事主意外完成不可能的任務：

．「這比當面回嘴還厲害」

．「真的是業力引爆，笑翻」

．「誤打誤撞達成不可能的任務！」

．「至少以後奶奶應該不會再在你們的衣服上做文章了」

．「無意中的天意，指桑罵槐，這招高啊～」

．「這招我要學起來」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】