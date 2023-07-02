婆媳｜被奶奶諷經痛「不就流點血」 新抱伺機終等到黃金機會反擊
撰文：聯合新聞網
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不少女性都有經痛的經驗，疼痛程度可能跟飲食、體質有關。
然而近日有女網民透露，自己因為生理痛回房間休息，卻聽到奶奶偷偷跟老公抱怨：「不就流點血，有甚麼好痛好裝的」，讓她超傻眼，不過沒過幾天也找到機會反擊，讓網民們直呼「太帥了！」
聽着奶奶刻薄的說話，看這位人妻如何反擊！（按圖了解）
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女事主在Facebook群組《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，之前生理期第一天剛好回奶奶家，因為吃完飯不舒服就回房間休息，卻聽到奶奶在客廳悉悉窣窣地問老公，「你老婆當自己是新娘喔，躲在房間不出來做甚麼？」而老公解釋原因後，奶奶居然諷刺到，「不就流點血，有甚麼好痛好裝的？」
然而女事主也不是省油的燈，過了幾天再度回奶奶家，剛好只剩她與奶奶兩人，對方表示自己牙齒痛到流血，「我也只能冷眼淡淡地回：『不就流點血，有甚麼好痛好裝的』，然後轉身回房間當我的新娘子」。她也在文末HashTag：「聽奶奶的話」、「為老不尊為幼不敬」、「奶奶怎麼說新抱就怎麼學」。
對此，網民們紛紛表示：
．「妳讓我心裏不舒服，我就加倍讓妳更不爽」
．「奶奶都覺得新抱要像無敵鐵金剛一樣強壯，這樣才能當好傭人」
．「女人何苦為難女人，看吧，現世報馬上來了 」
．「我奶奶如果知道我肚子痛，一定會去找藥或是趕快叫我老公載我去醫院，妳那奶奶很討人厭」
．「每個人生理期本來就不一樣，我以前同事還可以吃冰塊，我是痛到可以升天昏倒的那種，也常常被人說有那麼嚴重嗎」
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