亂放髮夾令洗手盆烙下鏽漬？達人力推用番茄醬　4個步驟輕鬆抹走

想要保持居家環境清潔，除了勤奮打掃，有些得靠生活常識來維護。有人想知道家中洗手盆（洗手台）被生鏽的髮夾沾染到，該怎麼做才能清理掉，釣出網民專業解答。



番茄醬除可用來吃外，竟還有這個「隱藏功能」！（按圖了解）

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一名男網民在Facebook群組「我愛全聯-好物老實説」貼出一張照片，只見洗手台上有一些污漬，事主說家裏廁所的洗手盆，被生鏽的髮夾染到，想知道有甚麼方法可以清掉，貼文一出，吸引大批網民留言「+1，想知道」。

有人說：

．「我自己是拿刷子刷一刷就好，不會告訴你洗面乳跟牙膏都可以試看看」

．「牙粉、牙膏、科技海綿」

．「牙膏、小蘇打+白醋，以上都不行，就用『白博士』」

．「搞不好隨便找張衛生紙搓幾下就掉了」

．「敷番茄醬」

．「立可白」

．「用油漆試試看囉」

．「檸檬酸灑在那靜置一下再刷掉，因為我也是有同樣經驗」

．「記得可樂好像可以除鏽」

．「浴室清潔劑」

．「番茄醬有用」

．「番茄醬靜置半小時」



綜觀網民留言，最多人提到「牙膏」、「番茄醬」、「醋水」和「檸檬酸」。有網民表示覺得番茄醬被點名很鬧，事實上，過去YouTube帳號「我是佐藤SATO」就有發佈教學影片，表示遇到鏽斑不用費力刷，只要四步驟即可清潔溜溜。在準備好百潔布、紗布、保鮮膜和番茄醬這四樣物品後，依序操作如下：

步驟一：先評估鏽蝕面積，決定好要倒出多少份量的番茄醬後，接着把番茄醬倒在紗布上；



步驟二：把沾有番茄醬的紗布，直接敷在鏽斑的表面上，且務必要塗上厚厚的一層，這樣清除效果才會好；



步驟三：利用保鮮膜完整包覆在沾有番茄醬的鏽斑區塊，並等待2小時，不過，如果鐵鏽是陳年累積的、物品有一層厚厚的鏽蝕，那就必須把等待時間延長3~6小時；



步驟四：時間到，把保鮮膜和紗布拿下來，再用百潔布刷洗。



除了這四樣物品，事實上，過去也有報道指出，洗米水也具備除鏽功能。另外有專家表示，如果物品只有表面輕微生鏽，可利用較粗的海綿或百潔布，搭配中性清潔劑與溫水刷洗。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】