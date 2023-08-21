教做功課責罵或令孩子失去學習興趣 心理治療師教6種方法應對憤怒

美珍是一位初小學生，爸爸每天都會教導她做功課。近月，美珍在做數學功課時答案總是出錯，爸爸越來越沒有耐性，責罵幾句後，美珍板著臉跟他頂嘴，更一度不想做功課，於是爸爸怒氣爆發，一拳重捶桌面，聲嘶力竭地責備美珍，說她不用心學習，不好好聽課。

撰文：家庭動力心理治療師 亞洲家庭治療學院會員 香港專業輔導協會認證輔導師 阮慧敏



憤怒情緒影響孩子 決心尋求心理輔導

美珍感到很緊張，她不知道自己為什麼做錯了題目，也不知道怎麼辦才能讓爸爸不再生氣。她開始感到無助和沮喪，甚至開始失去對學習的興趣。爸爸意識到自己的憤怒對美珍的學習和情緒造成了負面影響。他尋求心理輔導，學習管理自己憤怒的情緒，希望更好地幫助美珍學習。

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心理治療師透過以下6種方法幫助美珍的爸爸管理憤怒的情緒：

1. 了解憤怒



憤怒模式始於一個被觸發的狀況，當事情不如爸爸所預期地發展時，他的想法會大大地影響憤怒程度。爸爸越是認為美珍的行為帶有敵意，他就越容易發怒。爸爸認為自己已全心全意地教導美珍做數學功課，她仍然出錯是對他不好，他要懲罰美珍。這些信念會對於憤怒表達有許可的效果，例如：「我應該教訓美珍」或是「這是美珍應得的」。

2. 質疑自己認為的「應該」、「必須」假設



「這道數學題目應該沒有那麼難！」、「美珍的數學成績應該是全班前三名。」、「我的孩子必須停止跟我頂嘴。」這些「應該」、「必須」的句子反應出一行思考偏差，爸爸可能期望一個特定的結果，但實際上美珍並沒有侵犯他，審視被侵犯感能減少不必要的煩惱。

3. 別忘更重要的目標



憤怒將爸爸的注意力限制在使他憤怒的事情上，而忘記建立良好的親子關係更為重要。

4. 懂得暫停爭論



大多數意見分歧的情況，都不需要立刻解決。爸爸發現衝突正在蔓延到臨界點，他意識到應先停止討論，直到他冷靜下來。怒氣會讓爸爸認為必須解決當下的問題，因此他學習放下批評。與其對不樂見的結果有所抱怨，不如保持開放的胸襟看待事情的發展。

5. 實踐同理心



爸爸試圖站在美珍的立場上，理解她的觀點，爸爸意識到美珍並不是懶惰和不專心，而是在緊張的情緒下未能理解數學題，再加上自己高漲的情緒，更加令美珍吃不消。這想法可以幫助爸爸化解情況，找到更具建設性的方式來解決問題。

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6. 放鬆



憤怒是一種緊張狀態，可透過身體放鬆化解。爸爸提醒自己放鬆，並且平靜地呼吸，就可舒緩緊繃的身心，引導釋放緊繃的情緒。

爸爸在接受適切的心理治療後，了解到自己憤怒的原因以及如何更好地處理自己的情緒，他變得更加冷靜和有耐心，美珍的學習成績也進步了不少，他們的關係變得更加和諧和愉快。對於那些處理憤怒情緒的人來說，這個經驗提供了很好的啟示：要學會理解自己的情感，並採取積極的策略來處理它們，以便更好地幫助自己和周圍的人。

《本文獲家庭動力 Family Dynamics - We Care . We Connect- 授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「教孩子做功課快「噴火吐血」了，6種方法為怒火中燒的家長撲火」】

阮慧敏（家庭動力心理治療師、亞洲家庭治療學院會員、香港專業輔導協會認證輔導師）

作者簡介：阮慧敏（家庭動力心理治療師 亞洲家庭治療學院會員 香港專業輔導協會認證輔導師）

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