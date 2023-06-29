讀寫障礙孩子常逃避做功課、抄漏筆記？專家教用多元感官學習法

不少育有特殊學習需要（Special Educational Needs, SEN）孩子的家長，不時提出孩子有欠交功課或在學校漏抄筆記或手冊的問題，當中有不少為讀寫困難。部分未清楚孩子狀況的家長，難免會感到勞心，甚至壓力大至落淚，因爲重複提醒孩子後，孩子仍未有改善問題。有過來人家長解釋，做功課對於讀寫困難的孩子太吃力，因而逃避做功課。家長除了放下既定認知、接納孩子外，也可以嘗試參考專家提出的多感官學習法，鼓勵孩子更主動完成功課。



讀寫障礙的孩子在課堂趕不上抄寫進度，未必會馬上告知老師，導致偶爾漏抄筆記或手冊。（photoAC圖片）

難消化筆劃 對做功課感抗拒

為保持孩子在小學的學習進度，家長檢查孩子功課都是正常不過的事情。對於有讀寫障礙的孩子，完成功課正是一大難題。很多家長曾分享，有讀寫障礙的孩子常出現欠交功課的情況。由於讀寫障礙的孩子較難消化文字的筆劃，所以有不少會抗拒做功課，導致欠交功課。另一欠交功課的原因是他們抄寫速度慢，令他們可能會於手冊漏抄數項功課或筆記。

面對讀寫障礙的孩子常欠交功課，過來人家長坦言不能以責罵方式對待孩子，宜多鼓勵孩子並調整自己的心態。此外，有教育心理學家建議透過多感官學習法，幫助讀寫障礙的學童掌握字詞。

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香港小童群益會教育心理學家歐嘉莉指出，讀寫障礙的學童適合以多種感官學習，建議家長可以透過視覺、聽覺、觸覺、動覺等幫助小朋友記憶字詞。

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視覺學習

•切字認字法 - 讓小朋友學習中文字由不同的部件組成，以及中文字的字形結構 - 例如獨體字、上下結構、左右結構。教導時，鼓勵小朋友以不同顔色突出部首和部件。教導筆順時，也可用記號(如紅點、箭咀等)提示小朋友寫字的落筆位置。

•圖像認字法 - 利⽤聯想為中文字或英文詞語創作圖畫及故事，並製作圖卡溫習，例如為「景」字的部件自創故事：去日本東京睇風景、為「look」畫兩隻眼睛在中間。

•使用閲讀尺 - 讀寫障礙的學童在閲讀時容易出現跳行的情況，使用閲讀尺能幫助小朋友在閲讀時專注每一行的文字。

聽覺學習

•記認筆劃 - 一邊寫，一邊讀出字的筆劃，例如「土」：橫－直－橫。

•唱字記憶法 - 按小朋友的能力，着他把字的組成部分逐一讀出來，例如:「幫」>>土-土-寸-白-巾、「讀」>>言－士－四－貝。

觸覺及動覺學習

•透過不同觸感的表⾯默寫字詞。例如：在沙、⽩米、幼鹽、白板、有斜紋的文件夾上寫字。

•透過動作拼寫文字，例如⽤泥膠、磁貼拼砌出文字部件、在空氣中用動作把字的筆畫「寫」出來。