讀寫障礙孩子不肯做功課？專家建議多感官學習法

讀寫障礙是一種常見的特殊學習困難，泛指閱讀、書寫或拼字方面的障礙，家長教導讀寫障礙的孩子做功課尤其需要花更多心機。有專家建議家長可首先由淺入深、系統化地教導小朋友，也可以利用多感官學習法，透過視覺、聽覺、觸覺、動覺等方法，幫助小朋友記憶字詞。詳情請看下文。



學習策略：由淺入深 系統化學習

香港小童群益會言語治療師陳穎雪表示，家長可首由淺入深，教小朋友先學習筆劃簡單的字和常⽤字 ，例如水、火等，為他們未來認讀建立好根基，之後再學習一些合體字。也可以先教導小朋友認識部⾸，以幫助記憶，例如⼈體五官類(⼝、⼿、⾜) 、動物類(⿂、⾺、⽜) 、 植物類(⽊、⽵、草)。 「可以由最簡單的基礎，而且每次溫習的數量不用太多，但要定期做一些複習，持之以恆，他們詞彙量越多，就會越有信心，覺得自己原來做到」。

▼學習策略：多感官學習法（點擊下圖看清！👇👇👇）

香港小童群益會教育心理學家歐嘉莉指出，讀寫障礙的學童適合以多種感官學習，建議家長可以透過視覺、聽覺、觸覺、動覺等幫助小朋友記憶字詞。

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視覺學習

•切字認字法 - 讓小朋友學習中文字由不同的部件組成，以及中文字的字形結構 - 例如獨體字、上下結構、左右結構。教導時，鼓勵小朋友以不同顔色突出部首和部件。教導筆順時，也可用記號(如紅點、箭咀等)提示小朋友寫字的落筆位置。

•圖像認字法 –利⽤聯想為中文字或英文詞語創作圖畫及故事，並製作圖卡溫習，例如為「景」字的部件自創故事：去日本東京睇風景、為「look」畫兩隻眼睛在中間。

•使用閲讀尺 - 讀寫障礙的學童在閲讀時容易出現跳行的情況，使用閲讀尺能幫助小朋友在閲讀時專注每一行的文字。

聽覺學習

•記認筆劃 - 一邊寫，一邊讀出字的筆劃，例如「土」：橫－直－橫。

•唱字記憶法 - 按小朋友的能力，着他把字的組成部分逐一讀出來，例如:「幫」>>土-土-寸-白-巾、「讀」>>言－士－四－貝。

觸覺及動覺學習

•透過不同觸感的表⾯默寫字詞。例如：在沙、⽩米、幼鹽、白板、有斜紋的文件夾上寫字。

•透過動作拼寫文字，例如⽤泥膠、磁貼拼砌出文字部件、在空氣中用動作把字的筆畫「寫」出來。

鼓勵和讚賞、讓小朋友的努力得到認同

示意圖

香港小童群益會言語治療師陳穎雪表示，有小朋友上學因爲學業問題被其他同學取笑、誤會。他們其實都需要開導，讓他們明白不需要和其他人比較，知道自己盡力已經很好。「很多時很多軟件方法可以彌補困難，例如語音輸入，彌補他們遇到的問題，他們開始習慣，就不會很失落以及沒有動力繼續學習。」

香港小童群益會教育心理學家歐嘉莉建議，家長宜以正面和成長心態與孩子一同面對讀寫障礙的困難，並且多欣賞子女的不同優點，發掘學習以外的潛能。「見過一些家長每晚也要與孩子在功課問題上互相角力，周末也幾乎要花所有時間處理溫習，親子時間所剩無幾，親子關係也十分緊張。」

在面對讀寫困難的道路上，家長的體諒和支持十分重要，學業上家長能與孩子訂立小目標，與其在周末花長時間溫習默書範圍，可以每天花15-20分鐘與子女集中進行小量字詞的溫習。家長能透過每天的親子時間，與子女一同把字詞製作字卡，把已經熟習的字卡儲在瓶子中，並定期與孩子複習。過程中多口頭讚賞孩子的嘗試和進步，邊溫習邊與孩子在瓶中「儲」起孩子的成功感。

能夠跨越讀寫上的障礙固然重要，但發掘他們學習以外的潛能也十分重要。「現時科技進步，文字不再是唯一交換資訊的渠道，患有讀寫障礙的人士在其他方面也可獲取成功。隨著讀屏軟件、語音輸入、拼字檢查的普及，越來愈多學生能克服文字的困難。有些學生長大後成為了運動教練、音樂人，有些甚至能完成大學學位，成為老師幫助更多患有讀寫障礙的學童。」

香港小童群益會教育心理學家歐嘉莉

香港小童群益會教育心理學家歐嘉莉

香港小童群益會言語治療師陳穎雪

香港小童群益會言語治療師陳穎雪