嬰兒包巾助寶寶睡眠 使用不當或致窒息意外 專家建議4個包巾貼士

孕婦懷胎十月一般可分為三個孕周期，但原來在寶寶出生後的首三個月，仍有一段「第四孕期」階段之說，而這並非一般的奇思妙想。美國一些兒科專家認為寶寶在出生之後，腦部發展以至身心狀態仍在適應新世界。在這段「第四孕期」裡，他們需要一個仿子宮的環境，爸媽可以透過聲音、溫度、包覆感、律動、氣味等創造母體的熟悉感。

本文作者：健康顧問及嬰幼兒睡眠專家禤秀雯 (IG＠stephanie.huen)丶註冊臨床心理學家鄧詩琪博士



「子宮外的胎兒」容易被自己的動作嚇醒

初生嬰兒總是睡不穩，睡一下就突然驚醒哭鬧，躁動不安，甚至有越喊越多的現象。專家認為，寶寶在出生前習慣了在羊水內自如地伸展，所有的動作都被柔軟的子宮壁接住。到出生後，當寶寶再次嘗試伸展時，身體反應太過新奇，不如以往的觸感，所以他往往會出現「驚嚇反射」，被自己的動作嚇醒，中斷睡眠，繼而進入哭泣的狀態。

要模擬子宮的環境，一些小法寶例如嬰兒包巾(swaddle)等，都可以為寶寶提供安全感。一項刊登於美國兒科學會的回顧研究就使用嬰兒包巾提供了參考意見，來自荷蘭烏得勒支大學醫學中心的專家回顧了歷來78 篇相關醫學研究，當中一些短期實驗室研究結果顯示，嬰兒包巾有助增加嬰兒的睡眠時間，減少驚醒和哭喊次數。不過，嬰兒包巾必須使用得宜，在安全情況下使用，避免因錯誤使用而導致意外發生。

（PhotoAC）

四個使用包巾的要點：

1．保持適當溫度

最適合初生嬰兒的溫度是攝氏20至22度，天氣冷時使用包巾固然可以讓寶寶保暖，但天氣熱時爸媽就要格外留神，如寶寶頭部都被包裹、衣服又穿太厚的話，有機會出現發高熱的症狀。

2．讓寶寶保持仰睡

使用包巾較易讓寶寶保持仰睡，這個姿勢可以降低嬰兒猝死症的風險。寶寶的身體被包裹，亦可以減少他以被鋪擋住頭臉的機率。但要注意，當寶寶會／嘗試自行轉身時，就是該停用包巾的時候了，因為若寶寶身體還被縛著，但以腹部轉身轉為俯睡，一旦未能轉回仰睡姿勢，就很容易導致窒息。

（PhotoAC）

3．保留伸展空間

寶寶嚇醒自己的伸展動作主要發生在雙手，所以臀部不需要包太緊，包太緊的話有機會影響髖關節健康。為寶寶預留充足的空間讓腿部靈活踢動吧！這有利於寶寶神經系統發展、提升活動能力。

4．注意鬆緊度

包裹寶寶時最好選用輕薄透氣的物料，而且要特別注意鬆緊度。太緊的話有機會讓寶寶無法深呼吸， 引起呼吸道感染；太鬆的話有機會擋住口鼻／勒到頸部。

在嬰兒初生期要盡早為他們建立健康的睡眠習慣，打下好基礎。若使用得宜，包巾是其中一個提升睡眠質素的法寶。當然，更重要的是父母要多觀察寶寶的狀態，找到對自家寶寶最有效的安撫法。

（上述建議僅供參考，如有任何健康疑慮，請及時咨詢家庭醫生。）

本文作者：註冊臨床心理學家 鄧詩琪博士 / 健康顧問及嬰幼兒睡眠專家 禤秀雯 (IG＠stephanie.huen)

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓