日本親子好去處｜九州自然動物園乘動物巴士親手餵飼獅子大象駱駝

一家大小到日本九州福岡親子遊，當然少不得到訪動物園，與小朋友近距離與動物互動！有港媽分享了到九州自然動物園乘搭「動物巴士」的體驗，可以近距離餵飼不同動物，為小朋友留下深刻的回憶！

（資料授權：IG@baby_jonas_chunhei）



乘搭動物巴士餵飼動物

九州自然動物園的重頭戲就是「動物巴士」，版主預約了下午3時的動物巴士，上巴士後工作人員會以3人為一組派發一盒動物飼料，飼料盒上列明了各種動物是吃甚麼飼料，大家不要搞混了。

動物巴士的駕駛路線與自駕遊一樣，但途中會駛到巴士兩側都有動物討食的地方，讓大家餵食。版主表示動物會橫掃全車的飼料，看來是習慣了被餵食。動物園中可以餵食的動物不算很多，有羊、熊、獅子、大象和駱駝等。

震撼體驗 親眼觀察大象習性

版主最期待的就是熙熙親手餵飼他最愛的獅子和大象，能夠超近距離餵食，熙熙表現得相當興奮，版主餵獅子時都感到非常震撼。熙熙更是了解到原來大象會用鼻子拿起食物放進口中。他們之前看紀錄片時得知，大象的鼻子有很多組肌肉，所以可以用象鼻做很多動作，而這次也終於能親眼見識到大象的能力。

這次體驗絕對增加了熙熙的求知慾，更滿足了他對動物的好奇心。乘搭動物巴士餵飼動物的過程大約60分鐘，不但是小朋友感到滿足，大人也覺得很特別，版主表示會待熙熙大點再次到訪！

《本文獲IG@baby_jonas_chunhei授權轉載》

福岡和服租借體驗（太宰府／柳川）

穿著精緻的和服和木屐，看著身著傳統服裝的船長一邊悠閒地駕駛木船，一邊唱著日本當地詩人的詩歌，沿著柳川河航行，到達太宰府天滿宮——福岡最重要的神社之一，觀察學生為學業成功而祈禱。

價格：每位$270；135cm（身高）以下兒童$210

立即預訂

福岡和服租借體驗（太宰府／柳川） 圖片來源：klook

JR Pass 全／北／南九州鐵路周遊券

日本旅遊少不了泡溫泉，談到溫泉美景，除了北海道和箱根，還有內行人必去的九州！九州是日本第三大島，擁有日本三成以上的溫泉；緊鄰活火山櫻島的鹿兒島，得天獨厚的地理環境，獨一無二的砂蒸體驗，靈動的山海之美和與當地生動的民俗體驗，令人印象深刻。

．北九州（3日）：成人$546/位、兒童(6-11歲) $273/位

．北九州（5日）：成人$764/位、兒童(6-11歲) $382/位

．南九州（3日）：成人$437/位、兒童(6-11歲) $218/位

．全九州（3日）：成人$928/位、兒童(6-11歲) $464/位

．全九州（5日）：成人$1009/位、兒童(6-11歲) $505/位

．全九州（7日）：成人$1091/位、兒童(6-11歲) $546/位

立即預訂