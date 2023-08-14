日本親子好去處｜九州熊本浴衣體驗　城彩苑櫻之小路和風打卡必去

放假當然要來一趟親子遊，為小朋友留下美好的暑期回憶。有港媽分享到九州旅遊，於熊本縣的熊本城租浴衣，與孩子一同在城彩苑櫻之小路打卡的體驗，更分享了租借浴衣的價格和流程。有興趣的家長可以參考！

（資料授權：IG@baby_jonas_chunhei）



熊本城城彩苑浴衣體驗

版主旅遊當日天氣良好，於是上午到阿蘇玩完，中午就出發去熊本了。當日到熊本時已經下午是兩點半了，他們一家到酒店辦理入住手續後，就直接衝往熊本城，體驗穿和服、浴衣。

版主選擇了一間著名的和服租借公司「美都」，這間公司在城彩苑和水前寺都有分店。而版主居住的酒店接近熊本城，所以就選擇了城彩苑分店。租借浴衣一人花費3980日元，換浴衣大約需時半小時，店員會送一個小袋子，也會在店內為客人拍照，並送相片給顧客。不過收費不包括頭髮造型，需要另外收費。

江戶風老街櫻之小路打卡

租借浴衣有無限體驗時間，只要在下午5時半前回店舖歸還服務就可以。著完浴衣後可以在附近拍照，或者付費進入熊本城。由於版主到下午3時半才開始體驗，而熊本城到5時已經關門，她又帶著孩子，所以最後只是在櫻之小路逛逛打卡。

這次是兒子熙熙第一次體驗浴衣，版主本身以為熙熙會很抗拒，怎料兒子沒有抗拒之餘，更瘋狂四處走，找人稱讚佢「kawaiii」。最後他們玩了一小時，又熱又累之下他們就提早歸還服裝了。

他們到了屋台街吃晚餐，但座位不適合熙熙，結果最後在商店街隨便找了間居酒屋吃放題，食物也算好吃，他們大概點了4次蛋黃醬炸蝦。

版主已經有很多年沒有到訪熊本，這次來到發現這裡多了很多新的大型商場，而且店舖、餐廳都有懂得少許英文的員工，進步不少。

《本文獲IG@baby_jonas_chunhei授權轉載》

熊本城彩苑和服浴衣體驗



大家可從150多種設計中選擇印有傳統的日本印花，或現代圖案的和風和浴衣。店內更提供涼鞋、襪子和小袋子。顧客可以身穿傳統服飾探索熊本，漫步水前寺庭園，在美景前合影留念，沉浸日本文化，度過難忘的時光。

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價格：每人$236/位；兒童（1-12歲）$208/位

熊本縣賞豚體驗



大家可以帶著小朋友觀賞野生海豚，拍攝難忘的照片。海岸是著名的寬吻海豚棲息地，約有200隻海豚，有 99% 的機會能看到海豚。

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價格：每人$146/位；兒童（6-11歲）$97/位；幼童（2-6歲）$49/位