日本親子好去處｜大阪枚方公園任玩40項遊樂設施 指定月份賞花海

暑期是一家大小旅遊的好時機，不少家庭都會選擇到日本親子遊，大阪也是許多人的首選。到大阪旅遊，除了大家熟知的環球影城之外，其實枚方公園（Hirakata Park）也是有非常多遊樂設施的親子遊樂場，小朋友可以盡情放電！

（資料授權：安妮媽媽親子日記）



大阪枚方公園 超高評價親子遊樂場

安妮媽媽分享大阪的枚方公園（Hirakata Park），是他們在這次旅程中最愛的景點，可以玩足⼀整日之餘更不用排隊。他們買了任玩套票，喜歡的遊戲可以玩完一次又一次，全部都是兩兄弟能玩又喜歡的設施，他們一家都非常滿意。

全日任玩套票 暢玩超過40種遊樂設施

園區內有超過40種遊樂設施，很多設施都是為小朋友而設，刺激程度中等。大家入園時可以向工作人員索取中文版的地圖，地圖內會列明了各項遊戲設施的地點和高度限制。

安妮媽媽預先買了京都大阪觀光一日的乘車券，包了全日任搭京阪電車和枚方公園的入場券。他們當日再在樂園入口單買全日任玩套票，任玩套票有折扣優惠，非常划算。

買了全日任玩套票後，小朋友就可以盡情玩彩色摩天輪、旋轉杯、海盜船、小飛象、章魚飛車、Popy的直升機和旋轉木馬等設施，很多好玩又新奇的遊戲，兩兄弟玩得好開心。安妮媽媽亦提醒，如果不想買任玩套票，也可以在樂園內單買每個遊玩設施的遊戲卷。遊戲卷是逐個設施收費。

+ 8

指定月份賞花海 邊玩邊歎園區美食

安妮媽媽分享每年4月下旬到6月上旬可以到枚方公園的玫瑰園欣賞滿開的玫瑰花，影相打卡超美。除了打卡景點外，她也表示枚方公園非常大，園區內也有很多美食，除了大眾化的麥當勞，還有著名的蛋包飯、意大利粉、拉麵、可麗餅、雪糕和咖啡等多種選擇，玩到哪吃到哪，不用擔心會肚餓。

最後他們也去了紀念品店行逛逛，不過商品不算很吸引，兩兄弟都只是買了零食，所以家長不用擔心荷包大出血。

安妮媽媽指香港沒有這類型的遊樂場，所以非常推介大家帶小朋友到訪，可以玩足一整日，大人小朋友都會很開心！爸爸更表示這個樂園不用排隊，又每樣設施都適合孩子，比環球影城更好，值回票價！

枚方公園交通

安妮媽媽一家由心齋橋出發，搭地鐵御堂筋線在「淀屋橋站」轉京阪電車，再由京阪本線至「枚方公園站」步行5分鐘就到達。

《本文獲安妮媽媽親子日記授權轉載》

作者介紹

安妮媽媽是一位喜歡購物、旅遊、食、買、玩的媽媽。最有興趣為兩個仔仔尋找最好玩、最抵買、最好食的各種好東西，希望他們能在充滿幸福快樂的環境下成長。

枚方公園門票



枚方公園位於大阪府枚方市枚方公園町，園內共有40種遊樂設施，小孩和大人都可以盡情享受！

價格：

入場門票：成人$86/位；兒童（2-12歲）$49/位

入場門票+任玩套票：成人$248/位；小童（6-12歲）$210/位；幼童（2-5歲）$146/位

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大阪LEGOLAND樂高樂園



大阪樂高樂園是擁有 300 多萬個樂高積木的室內主題樂園，園內可參觀到樂高積木工廠、用樂高積木堆出日夜不同面貌的大阪城市街景，還可以玩射擊遊戲跟生動有趣的4D 劇場，不論大人小孩都可能盡情體驗充滿創意的樂高世界！

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價格：成人（16歳或以上）及兒童（3-15歳）均為 $160/位

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