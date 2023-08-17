坦誠自己是極懶惰！網紅公開髒亂家居　強調「我是媽媽不是女僕」

一位媽媽坦承自己不喜歡家務，如此懶惰的生活方式，她卻一點也不以為意！



大部分的媽媽們，無論是職業婦女還是全職媽媽，一向都將家事「攬在身上」，等到感覺真的好累，才發現家人早已經習慣任何事都「媽媽來」的模式。

然而，這位美國全職媽媽Amanda Rose簡直超誠實，她坦承自己真的不喜歡打掃，甚至每天踩過髒衣服，甚至吃到一半的食物堆一整天！

與其說這位媽媽很懶惰，不如說，她活得很無助吧！（按圖了解）

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她是「一個媽媽」，而不是女僕

同時，Amanda還將她的凌亂生活攤在陽光下，她會定期分享自己的日常生活，背景就是她不太整齊的家，但她卻不在乎！

最近的一段影片，她就公開她髒亂不堪的廚房，可以發現廚房堆滿了盤子，而且櫃子裏還有一些腐爛的食物，影片中她也直言不諱說，「這是我作為一個懶媽媽的早晨，很多人問我怎麼能讓我的房子變得這麼糟糕？但說實話，我只是不愛清潔而已！」

除此之外，房子裏幾乎每個角落都堆滿了衣服、鞋子、麵包屑與玩具，而且還有各種大小盒子和清潔工具散落在家裏各處。

Amanda繼續透露，「我寧願花時間帶孩子去公園或任何一項愛好，因為我是『一個媽媽，而不是女僕』。」

媽媽做自己，最快樂？！

這位媽媽不只是徹底不執行家務，態度上也十分「淡定」，她就說，「如果我整天不斷地打掃衛生，那就是我唯一有時間做的事情了。」因為每次大掃除後，孩子很快就又搞砸了。

對於目前的居家環境，她說，「老實說，我們已經看不到地板了，整天都在衣服上行走。如果我們需要一套衣服，我們就把它從烘乾機裏拿出來。」

但有的時候，「我會忘記我已經洗了衣服，我會把它放在洗衣機裏兩天，然後我就必須重新再洗一次衣服，但我有可能又再次忘記把衣服拿出來。」「有些人看到自己的房子如此凌亂骯髒，根本就睡不着覺，但我完全相反，我只要閉上眼睛就睡着了。」

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懶惰的全職媽媽，引起網民攻擊

像Amanda這樣做自己，甚至願意公開分享的媽媽，並不常見！以至於大多數網民看到簡直不可置信，一個有孩子的家，怎麼可以亂成這樣！

沒想到心臟很大顆的Amanda對於陌生人批評她的生活方式，並不以為意，有些網民同情她說，「全職媽媽很容易在育兒的同時，落後清潔與家務的事，其實我們不用為這樣的事，感到任何難過。」「我做飯、給孩子們餵飯、給孩子們洗澡、讓他們上床睡覺後，我就沒力氣打掃衛生了！」一位媽媽也透露她的難處。

不過，大部分的人還是認為居家保持起碼的整齊環境很重要，「我有五個五歲以下的孩子，我的房子從來沒有這麼糟糕過，妳怎麼了？」「妳有洗碗機和烘乾機 ，為甚麼使用它們這麼難？妳要洗衣服並烘乾，直到髒亂消失！」也有網民強烈建議她，真的可以跟孩子一起作家事才是。

與孩子一起動手做

其實，不少媽媽對於家務就是力不從心 ，與其自己沒辦法 ，最好的方式，就是全家一起動起來，讓家人知道，媽媽真的需要幫忙 ，也能避免居家過於髒亂！

分出公領域私領域

將家中空間分為「公共區域」與「私領域」。如果是全家人共用的空間，不妨好好討論如何維持公共環境的整潔，這時候全家人就必須遵守。

一同討論家庭分工

媽媽可列出家事內容清單，全家人一起討論分工。不過 ，有時候孩子太小可能幫不上忙，可以考量每個人的能力、年紀與喜好來分配，就算結果並不完美，但也能培養孩子幫忙好習慣。

先求有再求好

這一點媽媽們要忍住 ，一旦請孩子與另一半分擔家務時，千萬不要「邊碎念邊幫忙做」，記得多讚美、同時表達感謝，否則媽媽可能又會吃下所有工作，而不自知。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：一個媽媽坦承「我是一個懶惰的全職媽媽！」她說：我不在乎我的房子很噁心，我拒絕扮演我家人的女傭】