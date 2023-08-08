你也是掃興型父母？她經歷7個教訓　才知自己常毁掉女兒愉快心情

網上衝浪的時候，刷到一條視頻，視頻中的女孩子，滿臉幸福地「炫耀」她和父母之間的相處模式：



大半夜嘴饞了，會和媽媽一起下樓買雪糕~

畫了奇奇怪怪的妝，也不會被說奇怪。

和爸爸一起，分享好喝的奶茶...

用「炫耀」這個詞，在這裏沒有任何的貶義。至少在我看來，這真的是一件值得炫耀的事。能時刻共情你的喜悦、不會在你開心的時候潑冷水、不會因為你的行為看起來有點「出格」就出言指責...

視頻300萬點讚背後，藏着的是300萬雙眼睛的羨慕。這樣不掃興的父母，小時候人人都想擁有，甚至口口聲聲宣誓「我長大了，可不做掃興的父母」。

這個網紅的父母也很開通啊！（按圖了解）

真做了父母，臉打得不要太快！孩子小時候還不明顯，老母親的光環加持，總是奉陪，但當孩子越大，便越沒心思虛與委蛇了。

暑假跟孩子相處的時間明顯變長了，我明顯了感覺到了來自女兒CC深深的嫌棄。

「哎，算了，不跟你說了」

「哎，說了你也不懂」

「哎呀，你真沒意思！」



額，這預感不太妙啊，她才9歲，照着趨勢下去，如果到了青春期，那還了得？？有時候她發出這個聲音，我立馬能覺察到她的心思，趕緊換副面孔「說說嘛！說說嘛！」就這麼上趕着，有時候才肯跟我分享一二。所以這幾天，我都在細細的回憶和反思。我到底是做過甚麼？讓孩子生出「昨天的我你愛答不理，今天的我你高攀不起」的情愫。細細的掰着手指頭算，居然真的處處在作死啊……不信我說給你聽！

1

她興致勃勃，我懶得動/不想配合，佔據一個道德制高點，隨便找個冠冕堂皇的理由拒絕他…

譬如那天下雨。

CC一早就滿臉期待，露出一雙星星眼看着我，開心地喊：「媽媽，一會兒不下了踩水去嗎？」我隨口答應了一句。但真到雨停的時候，我不想去了。其實沒有甚麼特別的理由，就是單純的想躺屍。

所以我開始給自己做心理建設：

．老媽子也得有自己的時間啊，我要休息；

．就是不能時時刻刻都滿足孩子啊！



可我又很明白，剛剛的隨口答應已經吊高了他的期待值，此刻如若我直接拒絕怕是會讓她崩潰。於是我說：「媽媽這兒突然有了點工作，先不去好不好？」期待落空，她自然不高興，眼睛裏的星星也沒了。

我突然湧上一種負罪感。好像是利用了她的「懂事」，完成了一次道德綁架。而我在明明可以做到的情況下，掃了她的興。

於是，我立了個flag：

謹言慎行，不敷衍的答應。

要麼就不做承諾，做了承諾就老老實實去履行。

而不是把自己放在道德制高點，找一個好像拒絕了就是不懂事的理由來搪塞她。

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2

她強烈要求，我被迫配合，但依然忍不住陰陽怪氣。有天去公園野餐，明明帶了足夠的吃的，CC與DD嚷嚷着想吃炸雞薯條。我是不情願的，但又不想難得出遊的快樂，因為一頓吃的就大打折扣。還是點了個外賣。

你們應該懂我那種並非心甘情願做出決定的心情吧？

有時候是孩子的要求也沒很過分只是不合你心不好意思拒絕，有時候是想到拒絕他們哭鬧我還得哄麻煩不好拒絕....雖然同意了，但肯定不樂意。所以在孩子們大快朵頤的時候，我還是忍不住陰陽：

「這有甚麼好吃的啊，都是垃圾食品！」



當時就感覺氣氛降至冰點。換別的孩子，大概就默默難過了。

但奈何我有個牙尖嘴利的閨女，直接開腔回懟：

「你要不想讓我們吃，一開始就別給我們買麼。現在我們吃着，你又說這些，我們還能吃得開心嗎？一語點醒夢中人。」



還真是這麼回事：

孩子的有些要求，如果你真的覺得不合理，就是不能滿足，你堅持底線就好，哪怕是讓他哭一頓；但如果是可以滿足的、無傷大雅的，那就滿足地乾脆一點，幹嘛非要讓快樂摻點雜質。

於是，我又立了個flag：

但凡已經做了的，絕不說：這有甚麼好吃的，都是垃圾食品/碳酸飲料！ / 外面有甚麼好吃的，還不如在家裏吃呢！ / 這有甚麼好玩的，還不如在家看會兒電視！

很多父母，不是不愛孩子，也不是捨不得花錢，但就是忍不住突然來這麼一下子，讓孩子充滿愧疚感，說完自己也後悔。

彷彿家長有甚麼黑魔法，跟他們傾訴煩惱會讓煩惱加倍，跟他們分享喜悦會讓快樂消失。

3

她正玩得興高采烈，我一個抽風，你作業寫完了嗎？

一放暑假，好像莫名得了一種「看不得孩子快樂」綜合症。上周末我們結婚紀念日出遊，CC也跟着三天沒寫作業。周一自己也下定了決心，打算補上這3天的。結果工作室裏有小朋友來玩，就又玩上了。

我就提醒了N次，今天你要補作業。她說自己安排好了，下午補。結果，下午，她歡歡小姨回國後頭次過來串門，倆人又玩做一團，一起畫畫。我又忍不住叨叨，你作業到底啥時候寫？歡歡小姨故作嬌嗔摟着她說，「我們倆分別兩年才見面，你就催着讓人家寫作業，要把我們分開，好狠心。」

CC一臉認同。

年輕人果然更理解年輕人。我也知道我這老媽子挺掃興，但是我不掃興能怎麼辦呢？作業到底還寫不寫了？我不管你，你就這麼放縱；我管你，你就不樂意，覺得我掃興。歡歡小姨對着CC說，「天下所有的媽媽都是這樣會踩着點掃興的，別太介意，反正你以後也會」。

全屋笑作一團後我也反思，是真的無解嗎？

並不是！

朋友/小姨不是天天過來，最初我倆一起定暑假計劃，也都是周計劃。為的就是偶爾有變故也能保持心態平和。這一周的作業，她哪怕4天都純玩了，剩下3天惡補，也是能補上的。那麼其實我可以做更好的。

細想想，這事兒真的不是非得這麼針尖對麥芒啊。

於是，我又立了個flag：

如果因為種種意外，某個計劃就是無法履行了，索性就敞開了玩！而不是掃興的打斷她當下的快樂，降低沉沒成本！

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4

她犯個錯誤，我氣急敗壞，臉上的不悦要多明顯多明顯。有人可能會問，犯錯誤這事兒也存在「掃興」一說嗎？

有的。

因為很多時候，明明可以一笑而過的事情，就因為我們的態度，反而讓事態嚴重化了。

前幾天我正拍視頻，她路過去上廁所，一個不小心把補光燈的線踢掉了。

得，又得重拍。

我忍不住埋怨她為甚麼不小心點，屋子那麼大非得在這走。她也知道自己耽誤了我的工作進度，看得出來很愧疚。但我還是不依不饒的埋怨了兩句。那一個下午，她都沒再開心起來。後來想想，這事兒就真的「嚴重」到非要擺臉色不可嗎？

並沒有。

重來一遍而已，真的沒啥大不了的。本來每一條我也要拍好幾遍，找最好的狀態。換個思路想想，她還讓我在拍攝進程中休息了一會兒呢。

如此一想，有時候，是我們太「認真」、太「正經」、太「緊繃」了。

我之前講鬆弛感、容錯率，就是說孩子的有些錯誤，並非後果嚴重，甚至補救起來成本極低，根本不值得耗費多大的情緒。

於是，我又立了個flag：

如果孩子犯了錯，那就換個讓自己神清氣爽的思路。旅行走錯了路，不用批評。換個思路，因為有你，今天微信運動第一！不小心把碗打破了，罵一頓於事無補。換個思路，正好換個更喜歡的花色。

鬆弛感多一點，peace&love多一點。

5

她炫耀成果等着被誇，我只覺得成就平平，亂子倒是惹了一大堆。

還記得前年頭次暑假帶CC來辦公室，作業寫完後她畫了一幅畫：

（CC爸媽提供）

辦公室姐妹們看着都在誇，結果到了我這：

「嘖…你這字寫得不行啊！」



還有一回，她跟我分享作業進度：媽媽，猜我作業完成多少了，今天三科寒假生活加起來，就剩3頁啦！！

我：「你英語打卡打了嗎？數學口卡做了嗎？」



看CC嘴角往下一瞥，我就知道，這張嘴把門的又跑了。認可她一句，就這麼難的嗎？那幅畫明明就畫的很像那麼回事；作業這麼快完成，已經很了不起。咱們中國式父母，總覺得孩子誇一句，尾巴就要翹上天去。所以，眼睛都聚焦在那些不足之上了。

但我也沒見幾個「誇」出毛病的，倒是在打擊、貶低裏長大的孩子，總會出各種各樣問題。於是，我又立了個flag：

只要孩子來「邀功」就大誇特誇，不用帶腦子分析，越盲目越好！因為肯過來「邀功」的，必然是她引以為傲的。

當她覺得她自己很好的時候，你根本就沒理由、沒資格覺得人家還不夠好！

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6

心血來潮分享趣事，我興致寥寥：這有甚麼好玩的，能不能幹點正事？

孩子學校門口買回來的甚麼小零食，開心分享美味：「媽媽你嚐嚐。」

你：「我才不吃，都是垃圾食品！」



出去玩撿了三五顆石頭，跟你說：你看，我發現了好看的寶石！

你：「髒了吧唧，趕緊扔了！」



……

我們成年人總需要情緒價值。其實，親子關係和諧的本質，也是互相提供情緒價值。孩子和你分享他們最簡單的快樂時，你有沒有經常潑冷水？一句「能不能幹點正事兒」，分享欲很可能就不再有了。當我們埋怨，孩子為甚麼越來越不願意跟我聊天了。

大概就是因為，他們能猜到，自己不管說甚麼，得到的都不是想要的回應，也就作罷了吧。

於是，我又立了個flag：

當孩子跟我分享快樂的時候，努力去回應。哪怕真的感同身受不了，也微笑應承。「笑笑不說話」你總會的吧？

7

孩子求助，明明可以好好說，非要挖苦諷刺。

媽媽我的水彩筆呢？

「你自己放的你不知道啊？」



媽媽，我找不到我的長筒襪了，在哪？

「你問我我問誰……」



媽媽我穿啥？

「你都多大了，天天還不知道自己穿甚麼嗎？」



Emmmmm，咱就是主打一個不會好好說話。

有時候，也不知道為啥，就非得這麼低情商回覆一句。孩子聽了不高興不說，咱話說完該幫的忙還是幫，該找的東西還是得找。

兩敗俱傷。

我知道大家無非是想讓孩子長個記性，但真的沒有必要正話反說，挖苦諷刺。

於是，我再次立了個flag：

說人話！

「把東西按類收納好，自己以後就好着了」



「想穿甚麼，要不這次你自己試着搭配一下？」



這些話，好像也沒有那麼難說出口，對吧！

以上「通篇自黑」，就是我最近的自我反思。

毫無保留，也是希望給大家提個醒，看你有沒有這種掃孩子興的時刻。

想起開篇提到的那個視頻，評論區好多網民都說：

．「希望我也能成為這樣的媽媽！」

．「希望能成為這樣的父母喲！」



那就祝我們，都能成為不掃興的父母吧！

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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