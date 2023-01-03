最好的除夕禮物 天瑜自主點頭 爸爸：展望2023年我們一家繼續努力

女童周天瑜早前醫療事故全身癱瘓成植物人，2022年12月本來有望接天瑜回家過聖誕，惟因臉部紅腫須留院接受抗生素治療，懷疑因蚊叮致傷口細菌感染引發紅腫。2022年12月31日天瑜爸爸網上報喜，指天瑜已經完成抗生素治療，並自主向爸爸點頭兩次，不是偶然做到的，是天瑜自主做到！



右臉紅腫已完成消腫並已轉院 周爸 ：看上去精神飽滿

天瑜爸爸於1月1日元旦凌晨在facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」網上公開片段，影片拍攝時間是2022年12月31日探訪天瑜時所拍攝的。片段中提及天瑜早前因臉部突然紅腫送院的抗生素治療已經完成，並回到大口環醫院。周爸稱天瑜臉部紅腫已完成消退，「靚返晒」，看上去感覺很精神飽滿。



周爸更向天瑜提及很多人非常擔心她，很感謝他們一直送上關心及祝福，在此向各位有心市民表示感謝。「如果沒有大家的幫助，我們可能早就撐不下去」周爸續說。

天瑜自主點頭兩次回應爸爸 爸爸展望2023年：我們一家會繼續努力

爸爸一直跟女兒閒聊，更向她問道「聽唔聽到爸爸說話，你郁下眼仔給爸爸看看」，此時天瑜動一動眼球回應了爸爸。接著，周爸提高要求，嘗試叫女兒點頭作出回應，初時天瑜沒回應。「我知道一個小小的動作，對她來說，可能要花很大的力氣才能完成」，不過周爸沒有放棄，持續向天瑜示意如何完成動作。

周爸一度以手輕推她頭一下，嘗試告訴她點頭動作是這樣的，並一直以說話鼓勵她完成動作。突然，天瑜的頭部輕輕動了一下，這個動作使周爸喜出望外。不過，他為了確定這不是出於偶然，所以就要求天瑜多做一次，結果天瑜便自主點頭多一次。

「好大的進步，爸爸好開心」，周爸稱每次看到天瑜一次又一次的進步，使他感到安慰。周爸問女兒新一年有甚麼願望，女兒聲音頓時變大，似是回應著爸爸。而他續說有望2023年，天瑜能夠早點康復，少些病痛。而影片字幕中，周爸更打上「有望疫情早點結束，大家生活重回正軌，新的一年祝福大家歲月安好，靜默如初」。

早前因臉部突然紅腫送院 疑因蚊叮致傷口細菌感染

天瑜爸爸拍片錄下天瑜的狀況，他指2022年12月13日時，天瑜右邊臉部突然紅腫，疑似皮膚過敏。醫生為她注射抗生素後情況仍沒有改善，其後另一邊臉更出現紅腫。12月17日天瑜被轉送到瑪麗醫院新生兒深切治療部（NICU）作詳細檢查。

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經不同部門的醫生檢查以及電腦掃描後，發現天瑜的軟組織發炎。有護士曾在天瑜出現紅腫當天，看到她的右邊臉上有疑似被蚊叮的痕跡，懷疑是因蚊叮傷口被細菌感染，而引致發炎及紅腫，需注射抗生素。

天瑜爸爸表示天瑜的雙手也開始水腫，手背上也滿布多個針孔傷口，醫生未能在天瑜的手背和腳背上找到適合的血管作注射，只能在大腿上找血管開導管作注射之用。天瑜的兩邊耳朵、眼皮都有紅腫問題，更腫到睜不開眼。



情況好轉惟需留院過聖誕

幸好到12月19日，天瑜臉上已經逐漸消腫並回復精神。不過醫生卻表示抗生素療程需要持續2周。現時天瑜的情況已經逐漸好轉，各種指數開始回復正常。不過估計天瑜今年仍然要在醫院度過聖誕節。