小天瑜出事後首次到室外散步 爸：佢知去散步，眼仔碌碌周圍望！

7歲女童周天瑜首次到室外散步，為著日後回家生活作準備，爸爸卻感嘆「習以為常的東西，卻是天瑜久違了的事情」。小天瑜自2018年罹患橫紋肌肉瘤後遇上歷醫療事故，變成「植物人」。天瑜父親表示事故至今最讓人沮喪的事，就是在責任上討回公道看似遙不可及。



小天瑜首次室外散步 爸：表現精神、眼睛到處張望

為了準備天瑜日後回家生活，醫院讓他們實習天瑜外岀時的情况。在醫護人員的陪同下，天瑜坐在輪椅上到醫院的室外平台放風。當天，天瑜可能知道可以外岀散步，坐在輪椅上很長時間也没有睡覺。當到達室外地方時，表現得特别精神，眼睛到處張望，看天空、看白雲、看大樹，彷彿享受著柔和的陽光和微風……

人們認為是習以為常的東西，對天瑜來説卻是久違的事情

「在過去兩年，天瑜只能生活在病房裡，最多也是透過玻璃窗看看外面的世界，失去的實在太多太多」父續言。希望接天瑜回家後，能夠盡力給她最好的照顧和陪伴，盡量讓她過上正常人的生活。

近期新聞令天瑜爸爸感無奈「討回公道恐怕是遙不可及」

他表示看到近期的新聞也不禁有感而發，不論工作上的意外還是醫療失誤事件，當局提供金錢上的賠償也只是最低層次的基本責任。以他們為例，再多的賠償，也不足以彌補天瑜及他們一家所失去的一切。而當中令人沮喪的是，時至今日，他們仍為這事故與當局進行貌似永無止境的拉鋸和等候。

對他們而言，如果醫管局不去徹查這次事故的責究誰屬，不給予合理答覆，只用官僚手段，消磨心志，他們一家人的傷痛也永遠難以翻篇。可惜的是，與金錢上的追討相比，要在責任上討回公道恐怕就更加遙不可及了。

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓