澳門好去處｜澳門科學館收費平設Playroom環保廳天文館玩足一日

與孩子到澳門旅遊，除了到訪知名景點，飽嚐澳門美食之外，其實到澳門科學館探索也是不錯的選擇。有港媽分享了澳門科學館的遊玩設施，館內更設有playroom、環保廳、科學廳、樂園廳、天文館等，可讓小朋友盡情放電。

（資料授權：有個過度活躍媽）



現時天氣太熱，在室外玩很辛苦，如果在室內玩，澳門科學館就是一個不錯的選擇了，很適合現在這些季節去。

科學館兒童世界

澳門科學館內的「兒童世界」設室內playroom，滑梯很長，大兒子6歲都非常適合玩！雖然非澳門居民入場會貴點，但是也是非常抵玩！兒童世界的收費為35元一人，可以玩50分鐘。

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兒童世界多個展廳 體驗駕車/玩水/工程師/3D電影

兒童世界裡又有不同的展廳，非常適合小朋友。例如G11環保廳，小朋友可以體驗駕車；G04兒童科學廳有水玩，家長可以帶多套衫為小朋友更衣；G03兒童樂園廳，等於香港科學館兒童天地的「小小工程師」；更可以在天文館看3D電影。

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我們早前在長假期去澳門科學館，當時人流不多，我們大概玩了4至5小時。玩完更可以行5分鐘到旁邊的「觀音像休憩區」玩。我們在雅辰酒店住，行路到科學館只需約13分鐘。

澳門科學館

地址：澳門孫逸仙大馬路澳門科學館

《本文獲有個過度活躍媽授權轉載》

澳門雅辰酒店 Artyzen Grand Lapa Macau

酒店提供免費Wi-Fi和免費泊車，方便旅客出行。酒店位於澳門半島的絕佳位置，可以輕鬆探索周邊景點。離開前，別忘了到訪著名的大三巴牌坊。酒店獲評為5星級酒店，酒店內設有健身中心、水療和餐廳。

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新濠影滙滿紛樂園

佔地四層的「滿紛樂園」可同時容納500人，五大主題遊樂區任你探索，分為山岩、叢林、海底、外太空和太空站五區，所有年齡層的孩子們都可以在此盡情、跳躍、攀爬、探索，盡享多元玩樂體驗，挑戰自我。

價格：

全日門票（平日）：小童（未滿18歲）HK$155/位；小童（100厘米以下）

HK$108/位；成人HK$108/位

全日門票（週末及假日）：小童（未滿18歲）HK$198/位；小童（100厘米以下）HK$129/位；成人HK$129/位

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