房間沒裝冷氣機怎辦？屋主自製引流裝置 涼風直送解暑熱之苦
撰文：聯合新聞網
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今年夏天特別的熱，如果睡覺時房間沒有冷氣，恐怕會無法安睡。
日前有網民貼出一張照片，見到有一屋主為了想引流客廳冷氣至房間裏面，發明了一個新奇裝置，引發網民熱議。
今年的夏天真的熱得令人受不了，網民們無所不用其極地消暑也無可厚非吧！（按圖了解）
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有一名網友在Facebook群組「奇葩裝潢分享中心」上貼出一張照片並發文表示「冷氣搬運中」，從照片中可見有一房間因為沒有安裝冷氣，於是屋主就自製紙箱分流風管，想將客廳的冷氣引流進到房間裡去，這巧思引發網民按讚並稱「生活智慧王」。
照片曝光後，立刻掀起網民們暴動，紛紛留言：
．「太聰明了！」
．「可以喔！兩個房間都能吹的概念」
．「一人吹兩人補」
．「專業」
．「有創意」
．「我覺得還滿聰明的耶」
．「傑出的一手」
．「值得一個諾貝爾物理獎」
不過也有不少網民覺得：
．「用電風扇就可以吧」
．「就是風管！紙製的而已」
．「然後整間會都是紙箱味」
．「箱子裏面安裝抽風扇就完美了」
．「這樣不是要噸數夠大嗎？這樣不是噸數不夠大很耗電嗎？」
．「到時候收到帳單，可能會欲哭無淚」
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