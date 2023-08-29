房間沒裝冷氣機怎辦？屋主自製引流裝置　涼風直送解暑熱之苦

今年夏天特別的熱，如果睡覺時房間沒有冷氣，恐怕會無法安睡。



日前有網民貼出一張照片，見到有一屋主為了想引流客廳冷氣至房間裏面，發明了一個新奇裝置，引發網民熱議。

今年的夏天真的熱得令人受不了，網民們無所不用其極地消暑也無可厚非吧！（按圖了解）

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有一名網友在Facebook群組「奇葩裝潢分享中心」上貼出一張照片並發文表示「冷氣搬運中」，從照片中可見有一房間因為沒有安裝冷氣，於是屋主就自製紙箱分流風管，想將客廳的冷氣引流進到房間裡去，這巧思引發網民按讚並稱「生活智慧王」。

照片曝光後，立刻掀起網民們暴動，紛紛留言：

．「太聰明了！」

．「可以喔！兩個房間都能吹的概念」

．「一人吹兩人補」

．「專業」

．「有創意」

．「我覺得還滿聰明的耶」

．「傑出的一手」

．「值得一個諾貝爾物理獎」



不過也有不少網民覺得：

．「用電風扇就可以吧」

．「就是風管！紙製的而已」

．「然後整間會都是紙箱味」

．「箱子裏面安裝抽風扇就完美了」

．「這樣不是要噸數夠大嗎？這樣不是噸數不夠大很耗電嗎？」

．「到時候收到帳單，可能會欲哭無淚」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】