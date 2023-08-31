陳年茶漬油垢刷極也刷不甩？過碳酸鈉便宜又環保　3步驟5分鐘去漬

杯子裏的咖啡漬、茶漬，還有鍋子、水槽等處殘留的髒污，有時候怎麼刷都難以清除，是令許多人頭痛不已的居家清潔難題。對此，台灣林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈特意分享一樣秘密武器，只要有了它不必辛苦刷洗，就能輕鬆去除茶漬、油垢等常見廚房污垢家靠「1好物」5分鐘解決



譚敦慈於《健康2.0》YouTube頻道中表示，針對杯子裏的咖啡漬、茶漬，或者水槽油垢、鍋子的陳年污垢等，都可以使用俗稱「活氧粉」的過碳酸鈉清潔：

過碳酸鈉有多好用，相信用過的人都會知道！（按圖了解）

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第一步：將熱水煮開

使用活氧粉前需先準備熱水，接著將活氧粉加入熱水中，溫度愈高、效果愈好。

第二步：浸泡

直接將杯子、鍋子等需要清潔的物品放入活氧水中浸泡，不必用力刷洗，過5分鐘就會煥然一新。不過要注意，不沾鍋或不沾材質的物品不可使用活氧水浸泡。

第三步：污水清理

活氧水使用完畢後不要浪費，可以倒入水槽的排水孔，順帶清除水管中積累的油垢，讓水管不阻塞。另外，平時也建議在水槽的排水孔上，加裝有小孔洞的蓋子，可以避免小強、害蟲從水管爬進家中。

最後，譚敦慈提醒，不建議大家使用漂白水，因為漂白水會破壞環境，而活氧粉市面上隨時可以買到，方便又環保。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：茶漬、陳年油垢不必用力刷！專家公開「1神物」便宜又環保，短短5分鐘就讓廚房煥然一新】