保溫杯｜有陣怪味洗不掉？別盛載這飲料！遇上這狀況建議別再使用

自帶保溫瓶已經是全民共識！但是，有沒有發現，明明已經洗過的保溫瓶，卻有說不出的怪味。



每天出門必備品，就是保溫壺，除了裝水，很多人會拿來裝自己習慣飲用的咖啡或是茶飲！不過，這樣每天簡單的小動作，卻有可能引發「毒」危機呢！

保溫杯雖然是很好用，但在使用及清潔時，也有一些注意事項呢！（按圖了解）

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不鏽鋼保溫瓶使用最穩定，但有隱藏危機

市面上各種裝盛飲料、飲品的容器或杯子，都有其使用的限制或條件，不鏽鋼保溫杯可以說是目前多種材質的杯子中，比較穩定，而且可以盛裝的溫度及酸鹼範圍較大的一種杯子。

一般而言，保溫杯之所以備受青睞，就是因為其能維持飲品高溫的時間較長，大部分的人都會用來泡茶或裝茶，只不過一旦茶葉或茶水長時間浸泡在高溫的水中過久，就像持續用溫火煮一樣，會使茶葉中的單寧酸、茶鹼大量釋出。

不但影響茶的風味，還會造成營養素的破壞呢。

切記不要裝牛奶，氣味最難清洗

除了裝盛在不鏽鋼杯中的飲品，應該要盡快喝完之外，同時不建議將過熱、過酸，甚至含藥成分的飲品，長時間封閉在保溫杯中，以免飲品中某些物質與不鏽鋼的長時間接觸，會增加化學物質釋出的風險。

其中，很多人為了方便或是即時品嘗溫熱牛奶的好滋味，也常常將保溫杯拿來裝熱牛奶，不過，這個平常的動作是會讓牛奶中的微生物快速繁殖，除了造成牛奶酸敗，不慎飲用會引起腹瀉等問題外，殘留在保溫杯中的牛奶氣味，確實非常難以清除乾淨啊！

如何正確使用不銹鋼保溫杯

利用保溫杯確實環保又愛地球，但是很多使用上的疑慮，還是要注意！

開封後保溫杯：記得用中性清潔劑或開水燙洗乾淨，以去除瓶身及內膽表面殘留之金屬或化學物質。

即使不鏽鋼為穩定的材質，但仍建議不要將太過滾燙的飲品倒入保溫杯，最好等稍涼，溫度大概低於80℃後，再倒入不鏽鋼保溫杯保溫；或是滾燙的熱飲倒入保溫杯後，稍微等待溫度稍涼，再蓋上杯蓋即可。

保溫杯清洗原則，建議使用食品級檸檬酸，來清除內膽的茶垢或污漬，或用中性清潔劑洗刷內膽的髒污。

尤其清洗保溫杯的內部時，最好使用海綿或軟毛刷清洗，避免使用鋼絲刷刷洗，以免刮傷表層，造成與食物接觸時起化學反應，有可能造成毒性物質釋出的危機。

保溫杯殘存異味，一旦保溫杯怎麼洗都有味道的時候，這就代表不鏽鋼合金結構已經受損了，這樣的問題衍生，就代表溶出金屬化合物的機率增加，這個時候就會建議更換一個新的保溫杯。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：保溫瓶有怪味！不只是沒洗乾淨，而是裝了這些飲料，味道去不掉 ，恐怕增加中毒危機】