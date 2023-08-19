人妻常被姑奶針對　更只以「喂」稱呼她　網民嘆老公保護不給力

結婚後，不只婆媳間容易因性格不合出現問題，姑嫂的關係有時也經常發生衝突。日前，有網民在Facebook「毒姑九賤婆媳討論區」透露，她剛新婚一個月，去奶奶家聚餐時經常被大姑奶針對，對方甚至只叫事主「喂」，從不尊重事主。



難相處的竟是老公的家姐，這位事主新婚後就要面對的挑戰確實高難度：（按圖了解）

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事主表示，自己目前剛新婚一個月，但每次去奶奶家聚餐時，大姑奶總會自我感覺良好的一直針對她。她補充，老爺奶奶在看到大姑奶的行為後也並未阻止，儘管丈夫有替事主出氣，但對方根本毫不在意。

事主說明，大姑奶除了會言語攻擊她之外，還非常沒有禮貌。她指出，對方從未使用任何稱謂稱呼事主，每每都只用「喂」來指使事主，讓她感到非常不舒服。

在毒姑長期的擾人行為下，事主也忍不住向丈夫訴苦。不過，事主老公卻表示兩人才剛新婚，許多事情須顧及場面，並堅持「會保護好事主」。儘管有丈夫的保證，仍讓事主壓力很大，直言「在男家做人很兩面，訂婚笑面虎，結婚是老虎」。

不少網民建議事主可直接反擊，或在下次聚餐時假裝有約：

．「最好當場翻臉走人」

．「下次妳直接說妳跟娘家的姐妹或是妳的姐妹淘有約，不然就戴耳機，聽妳的音樂」

．「給她個微笑，沉默以對」

．「該反擊就反擊！這是真理！」



部分網民則表示，事主老公可能也不夠強硬，才讓毒姑持續針對事主：

．「妳老公的火力不足，妳就親自上戰場吧」

．「有老公保護真好，但老公可能說話沒壓力，才會敢繼續攻擊妳」

．「拒絕參加老爺奶奶家的活動，先生如果真的對妳好，不會讓妳為難的」

．「既然老公都挺妳了，那就把氣勢拿出來。該反駁、該回嘴的就不要客氣，寧願當毒嫂也不要被欺負！」



後續，事主也在底下留言補充，自己與老爺奶奶表面相處還可以，才使她不好意思拒絕參加他們的聚餐。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】