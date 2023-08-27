廚藝被孫仔負評　奶奶遷怒新抱　嬲到要老公「出絕招」才收口

婆媳關係常常是容易引起家庭糾紛的一大問題。特別是當奶奶不滿意家中的一些狀況，往往第一個責備的就是媳婦，從而容易鬧出許多糾紛。近來日本媒體，就報道了一則類似案例。



根據日本媒體《All About》報道，一位化名加奈子的40歲女性，三個小孩分別是八歲、五歲和四歲。有次她帶着三個孩子，跟丈夫一起拜訪遠方的夫家。當晚，奶奶做了道在地料理接待他們。

八歲的長子沒有看過這道菜，好奇地一邊問「這是甚麼」，一邊抓了一口塞進嘴裏。然而，因為吃不慣的關係，使得長男立刻說「這好難吃」，還把東西吐了出來。看到這個情況，讓加奈子忍不住笑了出來。

然而奶奶卻對孫子的反應很不高興，並且責怪是加奈子沒有教育好。不過老爺倒覺得這沒甚麼，還說「我也覺得不好吃」，讓奶奶更是一發不可收拾，開始扯東扯西指責加奈子。最後，連加奈子的老公也不挺奶奶。

眼看奶奶越吵越凶，加奈子覺得這樣對小孩會有不良影響，於是帶着孩子們到家庭餐廳先避難，等到過了深夜之後，估計奶奶應該也睡了之後，才肯回去就寢。後來是丈夫揚言，表示再鬧下去「下次就不來了」，才總算堵住奶奶的嘴。

【延伸閱讀，更多婆媳關係故事】

人妻準備離婚 怎知奶奶預了跟她下年去旅行 她嘆不知怎開口

+ 5

婆媳｜被嫌不懂打扮 新抱冷冷回敬一句話 激到奶奶當場黑面敗走

+ 5

延伸閱讀：

男友輸了大冒險才告白！準新娘不想嫁了：感情建立在欺騙上

【2023第20屆台積電青年學生文學獎散文組首獎】劉亦奇／穿裙的人

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】