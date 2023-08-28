幼稚園開學｜終於大個仔！父母提前這樣教　孩子更易受同學歡迎

孩子們就要開學了，新一批小豆包們就要邁進學校的大門，開啓小小人生的下一個階段。比起我們這些盼開學的老司機家長不同，幼兒園或小學新手家長早就無法淡定了。



我周圍有幾個家裏娃即將上幼兒園的媽媽，時不時就見縫插針地就問：

「入園都該準備點甚麼啊？」

「孩子不會上洗手間，老師會幫忙嗎？」

「孩子不愛說話，和同學相處不融洽，和別人發生衝突怎麼辦？」



就差把焦慮倆字寫臉上了。

其實我也理解，一想到朝夕相處3年的小孩子，就要離家去到一個陌生的環境，面對一群陌生的人，心裏就難過。

不過該來的總會來的，與其瞎擔心，不如主動出擊，提前帶孩子做一些準備，讓孩子更好地適應幼兒園的生活。

那入園前最該做甚麼準備呢？是入學用品？還是自理能力？都不是，最該提前準備的是他的社交能力。

像是上廁所、吃飯、睡覺這些雖然重要，但孩子進了集體，學習能力直線提升，會比家裏更容易學會（當然提前具備這些獨立自主的能力更好）。唯獨社交方面，會直接影響孩子入園或入學前半年的體驗。

很多孩子不願意去幼兒園，是因為沒有交到好朋友，或者跟別人玩的時候出現衝突，讓他覺得很有壓力。日常就要教會孩子一些社交技巧，比如被拒絕了怎麼辦？遇到衝突怎麼辦？來，社交三部曲走起來～

相關文章：專注力太強未必絕對好？孩子9種氣質 他們不懂說父母也可觀察到

+ 24

1. 初見面破冰

你家孩子遇見新朋友時，是如何破冰的呢？是等着對方先拋橄欖枝？還是經典名言「我能和你一起玩嗎？」

我能和你一起玩嗎？

這句話曾經被很多家長奉為社交必備技能，認為孩子學會了這句話就是真正的跨出了社交第一步。其實這句話，非常坑！

在遊樂園，我曾看見一個小男生，卑微地向一個三人小群體不停地發出入夥申請。而對方一直不回應，權當沒聽見。小男生就一直跟着他們屁股後邊，低聲反覆詢問「我能跟你們一起玩嗎？」但奈何，最終還是慘遭拒絕。

雖說，拒絕是人生常態，但當孩子一次次很主動、很努力地嘗試加入，但仍被冷冰冰地拒絕時，說實話，對孩子來說還是很受打擊的。很多媽媽也受不了這種場景，甚至會忍不住埋怨拒絕的孩童。但其實，這種拒絕並非全部出於惡意。

當我們教孩子說出「我能跟你一起玩嗎」，就是明確地給了對方一個拒絕的機會，算是自己給孩子挖了個坑。因為，對於社交能力欠缺的孩子們，哪怕他並不牴觸跟你家孩子玩，可被問到這個問題的時候，也會習慣性就說「不」。

那應該怎麼辦？

I. 比起詢問，直接出力會更好加入

可以引導孩子先觀察，搞清楚對方在玩甚麼。若對方是一個人，那可以積極評價、贊同或提供新的玩法。比如我帶兒子DD出去玩，碰到同樣一個人玩的小朋友，我都會鼓勵DD「你在旁邊看看，他在玩甚麼？」。

當然，適時的時候，家長也可以助攻一波「咦，你這是弄的甚麼？」。可別小瞧「看一看」這個步驟，它對內向的孩子沒難度，還有着神奇的效果。

孩子看一看，越走越近，被吸引了，他或者用身體語言，或者真的就會忍不住發問：「這個東西怎麼玩的啊？」。對面的孩子被欣賞了、被肯定了，他最自然的反應就是打開話匣子，侃侃而談：「我給你講講……」兩人立刻就交起朋友來了。

若對方是一個小團體，那就想想自己能貢獻甚麼。比如提供自己的玩具、關心下遇到困難的夥伴或跑跑腿撿個東西甚麼的，沒人會拒絕的哈。

比如那天遊樂園裏，後來有個小一點的孩子就順利打入了三人群體。

本來那三人，一人在海洋球池裏，二人在高台上進行海洋球大戰，這小男生就一直幫他們撿海洋球往上高台上運，運了沒幾趟，然後自然而然地就加入了他們仨的大戰中，由三人戰，變成了4人戰。（看完真的很心疼之前被拒絕的那個男孩哇）

II. 在家提前演練規則玩法

3歲前的孩子因為在家被重視慣了，大多都是以自我為中心，想要的必須得到，看到的皆是我的。所以，我們要有意識地多跟孩子玩輪換遊戲，也適當地培養分享意識。

而輪流遊戲就是一種比較好的體驗和理解社交的方式，可以在家，也可以在小區裏多引導其他幼兒參加。比如，父母陪玩，你玩一會小車車，就要換爸爸媽媽玩一會。

III. 實戰出經驗

平常一定要多帶孩子到公園，小區遊樂園等孩子多的地方。人多了，選擇的餘地就多了，成功的幾率也就越大。合則聚，不合，則換下一波再試着聚。

實踐出真知不會欺你！只要最終結局是好的，孩子就可以忽略之前的打擊。

相關文章：反話管教越教越累？ 一句「再曳唔要你」對孩子影響遠比想像多…

+ 27

2. 可以應對沖突

要說孩子上幼兒園父母最擔心的問題，莫過於孩子會不會被欺負。

3歲左右的孩子在一起，最大的愛好就是衝突，不是你推了我，就是我打了你，要麼就是爭奪玩具。總之，有人的地方就有江湖，幼兒園作為孩子進入的第一個社會化場合，人際衝突在所難免。

要是恰巧碰到一個強勢又愛動手的小孩，那真的就很考驗孩子的應變能力了。

該怎麼辦？

引導孩子解決同齡人間的衝突，基本上分兩方面。

I. 解決事情，維護權益

我們的孩子可以善良、溫和，但一定要培養成一個堅定，不委屈自己的人。

日常我們可以用這4步，教孩子維護自身權益：

說出你看到的：你搶了我的玩具，你說了不禮貌的話……

說出自己的感受：你這樣做不太好吧；我很不喜歡這樣……

說出自己的主張：請把玩具還給我；跟我道歉……

尋求權威幫助：自己解決不了，可以找家長或老師幫忙



不管對方聽不聽，孩子表明了自己的立場，堅定地拒絕了不友好的行為時，他的心理優勢和力量就已經回來了。

II. 幫助孩子消解負面情緒

在得知孩子被「欺負」後，一定不要上來就質問、反問、否定孩子「你怎麼不知道回懟\反擊回去，下次XXX你就讓他跟你說對不起」。

尤其是本身就內向的孩子，本來被「欺負」，內心的力量感就缺失了，我們再把孩子受欺負「怒其不爭」的氣撒在他身上，就會造成二次力量感削弱，讓孩子有了「受害者心理」，認為「我就是好欺負的」，那下次他就更不敢反抗了。

比較好的做法是：

．搞清事實——引導孩子說出到底發生了甚麼（提升孩子溝通能力）

．劃定責任，進行歸因——你沒有錯，是他錯了，動手打人是不對的

．表明立場，給予支持——媽媽支持你，我們一起找對方讓他跟你道歉



雖然不論是孩子自己解決，還是大人的跟進，最後可能換來的最多不過一句道歉，有些熊孩子可能也根本不會改。但我們做這些事的根本目標不是那句道歉，而是不斷提升孩子的社交能力，給孩子一個「我做到了」、「我表達了自身的需求」的體驗。

如此，將來他才不會在一些小事上反覆地自我內耗。

一怒便喊「我數3聲、哭甚麼哭」？20句說話對孩子傷害比你想的深

+ 23

3. 學會表達，能夠求助

每個孩子在家幾乎都被照料的非常周到，父母呢，也都對孩子瞭如指掌。孩子一跺腳就知道要尿尿，一哼哼就知道是想要東西，一哭就知道是不開心。但在學校光靠哼哼或者哭可不行，不會表達的孩子在學校是真的會很吃虧的。因為老師很難知道小朋友是因為甚麼，或是想幹甚麼。

跟DD差不多同時插班入園的有一個小女生，性格也是敏感、內熱的。這個孩子，幾乎我每次看見她都是哭的。2月多過去了，看老師群裏反映的，還是適應的不太好。一些正常的狀況，比如吃飯或加餐沒先給她，玩具被別人拿走，想上廁所等她都會哭，而且只會哭。

有一次，她突然就哭了起來，老師問也不說，就很委屈地哭。老師怕她是身體不舒服，趕緊叫家長來接，結果最後是因為活動時沒挨着喜歡的同學。

所以，一定要提前鍛鍊孩子的語言表達能力，多跟孩子進行「有效對話」。關注孩子的需求，引導孩子用語言表達出來。

人生難得糊塗，哪怕孩子一抬手你就知道要幹啥，也要適當的裝傻。

比如發現孩子情緒低落，不要上來就哄「好了，沒事，不哭了」，我們要有意識地逐步引導孩子用語言表達出自己的需求或感受。

．描述事實（問題），「我看到你剛剛摔倒了」

．陳述感受，「你摔疼了是嗎」

．表達需求，「想要媽媽抱」



說完，可以讓孩子重複一遍，或者鼓勵孩子去表達，慢慢地孩子就可以清晰的表達自己的情緒和需求了。尤其是孩子跟別人有衝突時，哪怕你看到了全過程，也儘量等孩子跟你訴說。

如此去了幼兒園，他才敢說、會說，只有在這個環境裏還能自由的表達需求和尋求幫助，他才不會感覺壓力很大！

這是打開舒適模式，最低成本的方式。

‍‍‍我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



【本文獲「CC爸媽」授權轉載，微信公眾號：cc-bama】