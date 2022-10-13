小朋友好難做到Ｍulti-tasking？三大居家遊戲訓練交替性注意力

交替性注意力是甚麼呢？就是在「不同目標間」轉換注意力以完成一項任務的能力，同時處理兩件事情時，可以轉換注意力的焦點，這注意力影響我們的各種模仿、抄寫能力。若孩子有以下狀況，都是跟交替性注意力有關。



甚麼是交替性注意力？

1. 將黑板上的字抄寫到作業簿上



2. 對照範本將拼圖完成



3. 聽老師的講解再對照課本相對的位置

交替性注意力三大問題表現：

1. 抄寫總是花很多時間

2. 學習效率不佳，需要很多時間找出不同事情之間的關聯性

3. 一次只能做一件事，換到下一件事情需要花很多時間熟悉

交替性注意力三大居家遊戲



A. 造型黏土創作

適合年紀：3至5歲



準備材料：黏土

形狀卡片或是簡單圖案



遊戲玩法：



1. 將形狀卡片或是圖案放在黏土前方



2. 引導孩子觀寫卡片上的形狀特徵



3. 一邊觀察一邊用黏土做出一樣的造型

圖授權：outstanding.ot＠IG

B. 大家來找碴

適合年紀：5至7歲



準備材料：鉛筆

題目圖卡（相似但有不同細節的圖案）



遊戲玩法：



1. 引導孩子先觀察其中一張圖案的內容



2. 一邊對照另一個圖案，一邊找出兩張圖案不一樣的地方



3. 可以用計時或限時的方式變化活動規則

圖授權：outstanding.ot＠IG

C. 臨摹字帖寫書法

適合年紀：6至9歲



準備材料：毛筆及字帖



遊戲玩法：



1. 引導孩子先觀察字帖上的字型（筆畫方向、位置、粗細）



2. 一邊對照字帖，一邊仿寫



3. 可以先從描寫開始，熟悉字型結構後再引導孩子仿寫

圖授權：outstanding.ot＠IG

交替性注意力訓練策略



- 逐漸增加同一個任務中的目標（如：大家來找碴活動，可以先鎖定觀察顏色是否一樣，再同時觀察形狀與顏色）



- 循序漸進，正向鼓勵（同合適方式引導，逐步調整目標）

《本文經outstanding.ot授權轉載》

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