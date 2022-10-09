小朋友容易分心？好難集中在單一任務上？三大居家遊戲訓練專注度

選擇性注意力是甚麼呢？「在環境中有多個刺激源的狀態下可選擇特定目標維持注意力」，選擇性注意力的執行需要大腦進行許多訊息的篩選，在學習上扮演重要的角色。例如可以專注在課程中不被鳥叫聲吸引、看電視時可以聽見並回答媽媽的問題、在咖啡廳聚餐可以忽略背景音樂跟朋友交談。若孩子出現以下狀況，都是跟持續注意力有關，需要加強訓練改善選擇性專注力。



選擇性注意力３大問題：



1. 孩子在課堂中容易被其他事物吸引

2. 注意力轉換迅速

3. 難以維持於單一任務上

選擇性注意力居家遊戲



設計原則：遊戲中超過一個以上的刺激源、在遊戲中給予孩子適當的協助

A. 小小設計師

適合年紀：3至8歲

準備材料：家中衣櫃（建議有不同款或與多色的衣物）



遊戲玩法：



1. 父母分別與孩子提出今天想要的衣物顏色



2. 由孩子自行從衣櫃中尋找對應顏色與款式的衣物



3. 一同檢查是否將對的衣物給予對的人

圖授權/outstanding.ot@IG

B. 數字排大小

適合年紀：5至8歲

準備材料：不同大小的數字字卡



遊戲玩法：



1. 父母抽出5至10張數字卡，請孩子依照「數字大小」依序排出



2. 第二輪可以請孩子依照「卡片大小」依序排出

圖授權/outstanding.ot@IG

C. 誰才是老師

適合年紀：4至10歲

準備材料：指令中所需要的所有物品



遊戲玩法：



1. 父母其中一方指定為老師，另一方為干擾者



2. 兩人同時下達３至５個指令請孩子完成（例如拎出紅色外套、套在兔子身上、帶兔子轉三圈）



3. 干擾者下達的指令需與老師相似但不同（例如拎出藍色外套、套在貓咪身上、帶貓咪跳三下）



4. 請孩子完成「老師」指令

若出現以下狀況，家長可以這樣做



可能狀況：孩子總是受到外來物干擾，無法正確完成指令

家長可以這樣做：



1. 減少指令數量



2. 減緩指令的速度



3. 調整干擾物的音量或比例



4. 調整難度讓孩子擁有至少1次以上的成功經驗

《本文經outstanding.ot授權轉載》

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