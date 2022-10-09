小朋友容易分心？好難集中在單一任務上？三大居家遊戲訓練專注度
撰文：阿言
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選擇性注意力是甚麼呢？「在環境中有多個刺激源的狀態下可選擇特定目標維持注意力」，選擇性注意力的執行需要大腦進行許多訊息的篩選，在學習上扮演重要的角色。例如可以專注在課程中不被鳥叫聲吸引、看電視時可以聽見並回答媽媽的問題、在咖啡廳聚餐可以忽略背景音樂跟朋友交談。若孩子出現以下狀況，都是跟持續注意力有關，需要加強訓練改善選擇性專注力。
選擇性注意力３大問題：
1. 孩子在課堂中容易被其他事物吸引
2. 注意力轉換迅速
3. 難以維持於單一任務上
選擇性注意力居家遊戲
設計原則：遊戲中超過一個以上的刺激源、在遊戲中給予孩子適當的協助
A. 小小設計師
適合年紀：3至8歲
準備材料：家中衣櫃（建議有不同款或與多色的衣物）
遊戲玩法：
1. 父母分別與孩子提出今天想要的衣物顏色
2. 由孩子自行從衣櫃中尋找對應顏色與款式的衣物
3. 一同檢查是否將對的衣物給予對的人
B. 數字排大小
適合年紀：5至8歲
準備材料：不同大小的數字字卡
遊戲玩法：
1. 父母抽出5至10張數字卡，請孩子依照「數字大小」依序排出
2. 第二輪可以請孩子依照「卡片大小」依序排出
C. 誰才是老師
適合年紀：4至10歲
準備材料：指令中所需要的所有物品
遊戲玩法：
1. 父母其中一方指定為老師，另一方為干擾者
2. 兩人同時下達３至５個指令請孩子完成（例如拎出紅色外套、套在兔子身上、帶兔子轉三圈）
3. 干擾者下達的指令需與老師相似但不同（例如拎出藍色外套、套在貓咪身上、帶貓咪跳三下）
4. 請孩子完成「老師」指令
若出現以下狀況，家長可以這樣做
可能狀況：孩子總是受到外來物干擾，無法正確完成指令
家長可以這樣做：
1. 減少指令數量
2. 減緩指令的速度
3. 調整干擾物的音量或比例
4. 調整難度讓孩子擁有至少1次以上的成功經驗
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